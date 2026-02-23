Begeisterter hätte man auch eine Olympiasiegerin nicht empfangen können. Die Gemeinde Brachbach hat „Jacka“ Pfeifer nach Doppel-Bronze bei den Winterspielen einen großen Bahnhof bereitet. Die Skeletonpilotin war sichtlich ergriffen.
Der Himmel weint und „Jacka“ gleich mit: Die zweimalige Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Winterspiele ist überwältigt vom grandiosen Empfang, den ihr die Brachbacher bereiten. Gerade ist sie auf dem Prinzenwagen der Karnevalisten auf den Schulhof eingetroffen – es regnet in Strömen und trotzdem säumten, wie Ortsbürgermeister Steffen Kappes schätzt, um die 2000 Fans aus Brachbach und der Region die Straßen und den Schulhof, um „ihre ...