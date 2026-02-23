Zwei Medaillen bei Olympia Brachbach bereitet Bronze-“Jacka“ goldenen Empfang Claudia Geimer 23.02.2026, 15:00 Uhr

i Umzug auf dem Prinzenwagen: Die Freude über den grandiosen Empfang steht der Medaillengewinnerin im Poncho mit Hut der deutschen Olympiamannschaft ins Gesicht geschrieben. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Begeisterter hätte man auch eine Olympiasiegerin nicht empfangen können. Die Gemeinde Brachbach hat „Jacka“ Pfeifer nach Doppel-Bronze bei den Winterspielen einen großen Bahnhof bereitet. Die Skeletonpilotin war sichtlich ergriffen.

Der Himmel weint und „Jacka“ gleich mit: Die zweimalige Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Winterspiele ist überwältigt vom grandiosen Empfang, den ihr die Brachbacher bereiten. Gerade ist sie auf dem Prinzenwagen der Karnevalisten auf den Schulhof eingetroffen – es regnet in Strömen und trotzdem säumten, wie Ortsbürgermeister Steffen Kappes schätzt, um die 2000 Fans aus Brachbach und der Region die Straßen und den Schulhof, um „ihre ...







Artikel teilen

Artikel teilen