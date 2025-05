Zu einem Böschungsbrand in Alsdorf mussten am Dienstagnachmittag mehrere Löschzüge aus Betzdorf und der Umgebung ausrücken. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Doch diesen erst mal zu orten, ist gar nicht so leicht gewesen.

Waldbrände können für die Feuerwehr zu einer echten Herausforderung werden. Denn sie befinden sich selten an befestigten Straßen und sind auch gar nicht so leicht zu lokalisieren. So wie ein Böschungsbrand am Dienstagnachmittag in Alsdorf, zu dem mehrere Löschzüge der Verbandsgemeindefeuerwehr Betzdorf-Gebhardshain ausrücken mussten.

„Um 14.15 Uhr haben wir die Meldung über eine unklare Rauchentwicklung erhalten“, sagt Wehrleiter Markus Beichler unserer Zeitung. Über einen Forstrettungspunkt – das sind festgelegte, ausgeschilderte Ort im Wald mit einer eindeutigen Kennung, über die Rettungskräfte im Notfall schnell den Einsatzort finden können – wurde die Wehrleute zum Brandort geleitet. „Leider passte der nicht ganz“, sagt Beichler. So musste die Feuerwehr erst mal auf Suche gehen. Dabei zählt bei einem solchen Brand jede Minute. In der Nähe des Sportplatzes in Alsdorf auf der anderen Seite der Heller konnte die Feuerwehr den Böschungsbrand ausmachen.

Hunderte Meter mit Schläuchen in den Wald hinein

„Das ist wirklich eine sehr schwer zugängliche Stelle gewesen“, so der Wehrleiter. Über gut 150 bis 200 Meter musste man mit den sogenannten D-Schläuchen in den Wald hinein. Der Brand ist dann glücklicherweise schnell unter Kontrolle gewesen. Nach nicht mal einer Stunde war der Einsatz schon wieder rum.

Insgesamt 45 Einsatzkräfte aus den Löschzügen Betzdorf und Alsdorf sind für den Brand ausgerückt. Dazu ist noch ein Fahrzeug aus Grünebach gekommen und der Gerätewagen aus Scheuerfeld, der speziell bei Waldbränden zum Einsatz kommt. Zudem unterstützte noch der DRK-Ortsverein Betzdorf. Wie der Brand entstehen konnte, das kann die Feuerwehr nicht sagen.

Zuletzt musste die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain Anfang April einen Waldbrand am Ortsrand von Nauroth bekämpfen. Damals hatte es auf rund 100 Quadratmetern gebrannt.