Auf B256 bei Mammelzen BMW kollidiert mit Mercedes – Seniorin schwer verletzt Daniel-D. Pirker 28.09.2026, 22:20 Uhr

i Auf der B256 zwischen Altenkirchen und Mammelzen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Absicherung des Unfallortes sowie der verunfallten Fahrzeuge erfolgte durch die Feuerwehr Altenkirchen. VRM. FOTOLIA

Ein BMW der X-Reihe kracht auf einen Mercedes der E-Klasse. Schwerwiegende Verkehrsfolgen bleiben aus zwischen Altenkirchen und Mammelzen, doch eine Frau ist schwer verletzt und ein Mann leicht. Welche Hintergründe nennt die Polizei außerdem?

Auf der B256 zwischen Altenkirchen und Mammelzen gab es einen schweren Verkehrsunfall. Laut der Polizei sei eine 53-jährige Autofahrerin am Montag gegen 14.50 Uhr auf die Gegenspur geraten. Dort sei sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem zwei Männer saßen, kollidiert.







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