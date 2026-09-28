Ein BMW der X-Reihe kracht auf einen Mercedes der E-Klasse. Schwerwiegende Verkehrsfolgen bleiben aus zwischen Altenkirchen und Mammelzen, doch eine Frau ist schwer verletzt und ein Mann leicht. Welche Hintergründe nennt die Polizei außerdem?
Lesezeit 1 Minute
Auf der B256 zwischen Altenkirchen und Mammelzen gab es einen schweren Verkehrsunfall. Laut der Polizei sei eine 53-jährige Autofahrerin am Montag gegen 14.50 Uhr auf die Gegenspur geraten. Dort sei sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem zwei Männer saßen, kollidiert.