Wegen versuchten Mordes muss sich ein 20-Jähriger ab Montag, 18. Mai, am Landgericht Koblenz verantworten. Er soll laut Staatsanwaltschaft Ende August 2025 in Altenkirchen, unweit des Bahnhofs, einem Mann ein Messer in den Bauch gestoßen haben.
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Ende August 2025 hatte sich in Altenkirchen im Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes und in der Nähe des Bahnhofs ein Messerangriff ereignet. Der mutmaßliche Täter, ein 20-jähriger Angeklagter, muss sich ab kommenden Montag, 18. Mai, vor der 2. Strafkammer des Koblenzer Landgerichts verantworten.