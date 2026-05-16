Versuchter Mord angeklagt Bluttat vom Bahnhof Altenkirchen kommt vors Landgericht Johannes Mario Löhr 16.05.2026, 18:00 Uhr

i Ende August des vergangenen Jahres kam es beim Bahnhof Altenkirchen zu einer Bluttat. Am kommendem Montag, 18. Mai, beginnt am Landgericht Koblenz der Prozess. (Symbolbild) Peter Steffen/dpa

Wegen versuchten Mordes muss sich ein 20-Jähriger ab Montag, 18. Mai, am Landgericht Koblenz verantworten. Er soll laut Staatsanwaltschaft Ende August 2025 in Altenkirchen, unweit des Bahnhofs, einem Mann ein Messer in den Bauch gestoßen haben.

Ende August 2025 hatte sich in Altenkirchen im Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes und in der Nähe des Bahnhofs ein Messerangriff ereignet. Der mutmaßliche Täter, ein 20-jähriger Angeklagter, muss sich ab kommenden Montag, 18. Mai, vor der 2. Strafkammer des Koblenzer Landgerichts verantworten.







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