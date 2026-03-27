An einem Mittwochabend im März wird ein 24-Jähriger in seinem Kirchener Wohnhaus umgebracht. Als unsere Zeitung bei der Staatsanwaltschaft fragt, bestätigt sie laufende Ermittlungen gegen einen Beschuldigten. Doch einige Fragen bleiben vorerst offen.
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In der Stadt Kirchen ist es am Mittwoch, 18. März, zu einem Gewaltverbrechen gekommen, bei dem ein 24-jähriger Mann sein Leben verlor. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat auf eine detaillierte Presseanfrage unserer Zeitung reagiert und den bisherigen Ermittlungsstand skizziert.