Auf Opfer eingestochen
Bluttat in Kirchen: Was bekannt ist – und was nicht
Am 18. März wurde ein 24-jähriger Mann in der Stadt Kirchen im eigenen Wohnhaus umgebracht.
Am 18. März wurde ein 24-jähriger Mann in der Stadt Kirchen im eigenen Wohnhaus umgebracht.
Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild. Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

An einem Mittwochabend im März wird ein 24-Jähriger in seinem Kirchener Wohnhaus umgebracht. Als unsere Zeitung bei der Staatsanwaltschaft fragt, bestätigt sie laufende Ermittlungen gegen einen Beschuldigten. Doch einige Fragen bleiben vorerst offen.

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In der Stadt Kirchen ist es am Mittwoch, 18. März, zu einem Gewaltverbrechen gekommen, bei dem ein 24-jähriger Mann sein Leben verlor. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat auf eine detaillierte Presseanfrage unserer Zeitung reagiert und den bisherigen Ermittlungsstand skizziert.

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