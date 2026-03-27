Auf Opfer eingestochen Bluttat in Kirchen: Was bekannt ist – und was nicht Daniel-D. Pirker 27.03.2026, 19:00 Uhr

i Am 18. März wurde ein 24-jähriger Mann in der Stadt Kirchen im eigenen Wohnhaus umgebracht. Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild. Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

An einem Mittwochabend im März wird ein 24-Jähriger in seinem Kirchener Wohnhaus umgebracht. Als unsere Zeitung bei der Staatsanwaltschaft fragt, bestätigt sie laufende Ermittlungen gegen einen Beschuldigten. Doch einige Fragen bleiben vorerst offen.

In der Stadt Kirchen ist es am Mittwoch, 18. März, zu einem Gewaltverbrechen gekommen, bei dem ein 24-jähriger Mann sein Leben verlor. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat auf eine detaillierte Presseanfrage unserer Zeitung reagiert und den bisherigen Ermittlungsstand skizziert.







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