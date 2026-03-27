Staatsanwaltschaft bestätigt Bluttat in Kirchen: Mann im eigenen Wohnhaus erstochen Daniel-D. Pirker 27.03.2026, 09:27 Uhr

i In der Stadt Kirchen soll ein Mann einem Mittwoch im März im eigenen Wohnhaus ermordet worden sein. Thomas Leurs

In der Stadt Kirchen soll vor Kurzem ein Mann getötet worden sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigt unserer Zeitung nun, dass sie gegen einen Beschuldigten ermittelt. Außerdem informiert die Behörde über weitere Details zur mutmaßlichen Tat.

Ein 24-jähriger Mann ist in der Stadt Kirchen mutmaßlich getötet worden, offenbar mit einem Messer. Mehrfach soll am Mittwoch, 18. März, ein 27-jähriger Beschuldigter auf das Opfer in seinem eigenen Wohnhaus eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung, dass sie gegen den deutschen Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags nach Paragraf 212 des Strafgesetzbuchs führt.







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