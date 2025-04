Die 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz zieht sich zur Beratung zurück: Der Richterspruch in der Verhandlung um eine Bluttat in einem kleinen Dorf im Altenkirchener Land steht kurz bevor. Der vorletzte Verhandlungstag endete mit den Plädoyers.

Unterschiedlicher hätten die Plädoyers kaum ausfallen können: Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von acht Jahren für den Angeklagten, die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Der Prozess um eine Bluttat im Altenkirchener Land neigt sich seinem Ende zu. Hat Stefan V. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) im Juli 2024 aus Eifersucht mit einem Messerstich den Tod seines Mitbewohners Gerhard D. herbeigeführt oder nicht? Das „letzte Wort“ hat nun die 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz unter Vorsitz von Richter Rupert Stehlin, der in der kommenden Woche das Urteil sprechen will.

Mit der Zeugenbefragung zweier Polizisten schloss das Gericht am fünften Verhandlungstag die Beweisaufnahme ab. Neue Erkenntnisse waren aus diesen Schilderungen aber kaum zu gewinnen. So bekräftigte ein Kriminalbeamter, der drei Zeugen aus dem Umfeld der „Wohngemeinschaft“ vernommen hatte, dass nach deren Aussagen das 74-jährige Opfer mehrfach seine Angst vor dem 45-jährigen Angeklagten geäußert und blaue Flecken und ein blaues Auge mit Schlägen von V. begründet hatte. D. hatte sich demnach vor der Tat verstärkt in der Altenkirchener Bahnhofsszene aufgehalten, weil er aus Furcht nicht nach Hause habe gehen wollen. Dass der Senior ein Verhältnis mit Birgit M., der 35-jährigen Lebensgefährtin des Angeklagten gehabt haben soll, hätten alle drei Vernommenen eindeutig abgestritten.

„Jenseits jeden Zweifels ist der Angeklagte verantwortlich für den Tod des Geschädigten.“

Der Staatsanwalt in seinem Plädoyer

Dann die mit Spannung erwarteten Plädoyers: Der Staatsanwalt machte in einer ausführlichen Begründung unmissverständlich klar, dass die Täterfrage für ihn geklärt ist. „Jenseits jeden Zweifels ist der Angeklagte verantwortlich für den Tod des Geschädigten“, führte er aus. Seine Angaben seinen unglaubhaft und in Teilen im Prozessverlauf ganz klar widerlegt worden. „Er hat uns hier eine Geschichte in Form eines Episodenromans vorgetragen“, so der Anklagevertreter. In verschiedenen Einlassungen habe V. jeweils andere Aussagen gemacht. Zunächst habe er davon berichtet, dass seine Lebensgefährtin auf D. eingestochen habe und dann wortlos an ihm vorbeigegangen sei. Dann habe er zugegeben, nachdem er selbst D. verprügelt habe, ein Messer geholt, dieses dem Opfer an den Hals gehalten und ihm die Hose im Schrittbereich zerschnitten zu haben, ohne dass Blut geflossen sei. Das befleckte Messer sei dann erst später in seiner Küche aufgetaucht. In einer dritten Variante habe V. dann von dumpfen Schlägen berichtet, die er auf der Terrasse sitzend aus der Wohnung des Opfers gehört habe. Zum Schluss habe er geschildert, dass er gesehen habe, wie M. mit einem Stock oder Stuhlbein den Tatort verlassen habe.

„Die Schilderungen wurden immer detailreicher, je länger die Tat zurückliegt“, so der Staatsanwalt. Normalerweise verblassten Details aber, auch das sei ein Indiz für die Unwahrheit, denn Lügner neigten dazu, ihre Geschichte mit Details anzureichern, so sein Argument. Die Prüfung der Faktenlage habe ergeben, dass alles „erstunken und erlogen“ sei. Zur Untermauerung dieser These führte der Anklagevertreter die Aussagen der Gerichtsmedizinerin an, die am Opfer keine Schlagverletzungen mit einem Stock oder einem ähnlichen Gegenstand festgestellt habe.

„Wir haben hier nichts in der Hand außer Indizien, deshalb plädiere ich auf Freispruch.“

Verteidiger Jörg Weißgerber in seinem Plädoyer

Als einen wichtigen Aspekt strich die Staatsanwaltschaft auch die Schilderung der damaligen Lebensgefährtin von V. heraus. „Die Aussage ist nicht eindeutig belastend für den Angeklagten.“ M. habe berichtet, dass sie V. mit einem Messer in der Hand aus der Wohnung des Opfers habe kommen sehen, und dass ihr damaliger Freund entsetzt und erschrocken über das Blut an der Klinge gewesen sei. „Ihm ist in diesem Moment erst bewusst geworden, was er getan hat, das macht den Nachweis eines Vorsatzes schwierig“, so der Staatsanwalt. Hintergrund: Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft V. wegen Mordes aus niederen Beweggründen angeklagt. Das Landgericht hatte vor Prozessbeginn die Tat abweichend als Körperverletzung mit Todesfolge eingestuft.

Auch weil laut Gutachter Gerhard Buchholz der Angeklagte voll schuldfähig sei und auch der Konsum von Kokain bei dem Angeklagten vor der Tat daran nichts ändere, summierte der Staatsanwalt seine Forderung auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren. „Die Provokation des Opfers hat darin bestanden, dass es gelebt hat. So etwas muss empfindlich bestraft werden“, so seine abschließende Begründung.

Die Verteidigung stellte in ihrem Plädoyer die Glaubwürdigkeit der Lebensgefährtin infrage. So habe sein Mandant bereits in seiner Einlassung am 9. August 2024, also gut einen Monat nach der Tat, von einem Gespräch von Birgit M. mit Andreas R. einem weiteren Mitbewohner berichtet. Danach habe er seine Freundin mit einem Messer in der Hand von der Wohnung des Opfers in seine eigene gehen sehen, so Verteidiger Jörg Weißgerber. Auch dass das Opfer Angst vor dem Angeklagten gehabt haben soll, zog der Verteidiger in Zweifel. „Ein Nachbar hat hier ausgesagt, dass es sich bei D. um einen ,Klüttersack’ gehandelt habe“, so Weißgerber. Dieser Westerwälder Ausdruck sage einiges über seinen Charakter aus. Das Stuhlbein als mutmaßliche Schlagwaffe habe sein Mandat im Oktober vergangenen Jahres auf einem Regal in seiner Wohnung gefunden und es der Polizei übergeben. „Wir haben hier nichts in der Hand außer Indizien, deshalb plädiere ich auf Freispruch“, beruft sich der Verteidiger auf den Grundsatz ,Im Zweifel für den Angeklagten’.

Der Angeklagte, dem Richter Stehlin das letzte Wort einräumte, verfolgte die Verhandlung auch am fünften Tage mit halb gesenktem Kopf und fast schon teilnahmslos. „Es tut mit unheimlich leid, dass der Gerhard zu Tode gekommen ist. Ich habe nichts dazugetan oder gelogen. Was ich gesagt habe, ist die Wahrheit gewesen“, so der 45-Jährige mit leiser Stimme.