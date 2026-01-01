Bluttat aus Eifersucht und Brandstiftung aus Wut

Ein Mann verblutet in seiner Wohnung, ein Brandstifter bringt seinen Vater in tödliche Gefahr und in einem Kinderzimmer macht die Polizei einen überraschenden Fund. Drei Fälle aus dem AK-Land, die 2025 vor dem Landgericht Koblenz verhandelt wurden.
Lesezeit 3 Minuten
Aktenzeichen AK-Land – so könnte man den zweiteiligen Justiz-Jahresrückblick überschreiben. 2025 gab es eine Reihe von spektakulären Verhandlungen vor dem Landgericht Koblenz, denen eines gemeinsam ist: Der Tatort lag im Kreis Altenkirchen. Zum Auftakt unserer Rückschau geht es um ein Tötungsdelikt, eine Brandstiftung und um jede Menge Drogen und Waffen.