Aktenzeichen AK-Land, Teil 1 Bluttat aus Eifersucht und Brandstiftung aus Wut Markus Kratzer 01.01.2026, 08:00 Uhr

i Eine Reihe von Beschuldigten aus dem Kreis Altenkirchen musste sich 2025 vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Wir blicken auf spektakuläre Fälle aus dem AK-Land zurück. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Ein Mann verblutet in seiner Wohnung, ein Brandstifter bringt seinen Vater in tödliche Gefahr und in einem Kinderzimmer macht die Polizei einen überraschenden Fund. Drei Fälle aus dem AK-Land, die 2025 vor dem Landgericht Koblenz verhandelt wurden.

Aktenzeichen AK-Land – so könnte man den zweiteiligen Justiz-Jahresrückblick überschreiben. 2025 gab es eine Reihe von spektakulären Verhandlungen vor dem Landgericht Koblenz, denen eines gemeinsam ist: Der Tatort lag im Kreis Altenkirchen. Zum Auftakt unserer Rückschau geht es um ein Tötungsdelikt, eine Brandstiftung und um jede Menge Drogen und Waffen.







