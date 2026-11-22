40.000 bis 60.000 Rosen Blütenpracht und Gemeinschaft im Burglahrer Karneval Marvin Conradi 22.11.2026, 15:00 Uhr

i Die Tollitäten Carsten und Diana Klauck Marvin Conradi

Monatelange Handarbeit und tausende Papierrosen verwandeln eine Scheune in eine Werkstatt des Zusammenhalts. Am Nelkensamstag rollt der Prinzenwagen durch Burglahr – ein sichtbares Zeichen von Stolz, Geschichten und Gemeinschaft.

Wenn am Nelkensamstag der Prinzenwagen durch die Straßen von Burglahr rollt, zieht er die Blicke auf sich. Tausende farbenprächtige Papierrosen schmücken das Prunkstück des örtlichen Karnevalsumzugs. Was für die Zuschauer prachtvoll aussieht, ist das Ergebnis monatelanger Arbeit und unzähliger Handgriffe.







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