Geschädigte berichten über Tat Blitzeinbruch in Herdorf: „Es waren Scherben ohne Ende“ 15.10.2025, 11:00 Uhr

i Trotz des Einbruchs ist der Euronics Elektromarkt für Kunden geöffnet gewesen. Die Schäden wurden schon im Laufe des Vormittags soweit wie möglich beseitigt. Thomas Leurs

Der Einbruch in den Elektromarkt Euronics in Herdorf dauerte nur wenige Minuten, erbeutet wurden Apple-Produkte im Wert von mehr als 10.000 Euro. Die Töchter des Geschäftsführers waren als Erste mit der Polizei vor Ort. Wie sie den Tag erlebt haben.

Am Dienstagnachmittag sind die Spuren, die der Blitzeinbruch in das Elektrowarengeschäft Euronics in Herdorf hinterlassen hat, kaum mehr zu sehen. Nur das Glas der Eingangstüren hat deutliche Risse. In den Mittagsstunden ist ein Unternehmen noch dabei, die Schiebetüren wieder zum Laufen zu bringen.







