Der Einbruch in den Elektromarkt Euronics in Herdorf dauerte nur wenige Minuten, erbeutet wurden Apple-Produkte im Wert von mehr als 10.000 Euro. Die Töchter des Geschäftsführers waren als Erste mit der Polizei vor Ort. Wie sie den Tag erlebt haben.
Lesezeit 3 Minuten
Am Dienstagnachmittag sind die Spuren, die der Blitzeinbruch in das Elektrowarengeschäft Euronics in Herdorf hinterlassen hat, kaum mehr zu sehen. Nur das Glas der Eingangstüren hat deutliche Risse. In den Mittagsstunden ist ein Unternehmen noch dabei, die Schiebetüren wieder zum Laufen zu bringen.