Blick in den Haushalt: Die Ortsgemeinde Hamm steht erfreulich gut da

Hamm. Was für ein schöner Einstand für den neuen Ortsbürgermeister Thomas Christmann: In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates konnte Kämmerer Peter Brenner verkünden, dass die Ortsgemeinde so gut wie schon lange nicht mehr dastehe.