Schafe bei Olpe gerissen Bleibt der Westerwälder „Problemwolf“ im Sauerland? Michael Fenstermacher 08.05.2026, 07:00 Uhr

i Der Westerwälder Wolsrüde GW1896 könnte seinen Lebensraum dauerhaft ins Sauerland verlegt haben. (Symbolbild) Bernd Weißbrod. Bernd Weißbrod/dpa

Er ist ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswerter Wolf und hat die Debatte um die Rückkehr des Raubtiers im Land geprägt wie kein anderes Individuum. Nun hat GW1896m seinen Lebensraum offenbar vom Westerwald ins Sauerland verlegt.

Auf ihn geht ein Großteil der Wolfspopulation im Westerwald zurück, gleichzeitig gilt er bei Tierhaltern aufgrund zahlreicher Nutztierübergriffe als Problemwolf. Doch auf seine älteren Tage scheint der Wolfsrüde GW1896 seinen Lebensraum dauerhaft vom Westerwald ins angrenzende Sauerland verlagert zu haben.







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