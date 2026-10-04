Konzerterlebnis am Feiertag Bläserphilharmonie bringt ferne Länder nach Wissen Thomas Hoffmann 04.10.2026, 12:00 Uhr

i Mit Harfe, Oboen, Trompeten, Klarinetten, Schlagzeug, Bässen und vielen anderen Instrumenten entführte die Bläserphilharmonie Altenkirchen unter der Leitung von Marco Lichtenthäler am Tag der deutschen Einheit in Länder wie beispielsweise Armenien oder Spanien, wobei die Musikerinnen und Musiker mit hoher Klasse und viel Leidenschaft landestypische Musik mitten ins Kulturwerk brachten. Thomas Hoffmann

Die Bläserphilharmonie Altenkirchen entführte im Kulturwerk mit festlichen Fanfaren, lyrischen Soli und feurigen Rhythmen in ferne Länder. Ein Abend voller Leidenschaft und perfekter Präzision zum Tag der Deutschen Einheit.

Einmal mehr servierte am Samstag die Bläserphilharmonie Altenkirchen im Wissener Kulturwerk ein Konzert der Extraklasse: „Dieser Abend ist inzwischen zu einer kleinen Tradition geworden: Gemeinsam Musik erleben und zugleich einen Tag würdigen, der für unser Land von ganz besonderer Bedeutung ist – den Tag der Deutschen Einheit“, begrüßte Moderatorin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die Gäste.







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