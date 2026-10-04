Die Bläserphilharmonie Altenkirchen entführte im Kulturwerk mit festlichen Fanfaren, lyrischen Soli und feurigen Rhythmen in ferne Länder. Ein Abend voller Leidenschaft und perfekter Präzision zum Tag der Deutschen Einheit.
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Einmal mehr servierte am Samstag die Bläserphilharmonie Altenkirchen im Wissener Kulturwerk ein Konzert der Extraklasse: „Dieser Abend ist inzwischen zu einer kleinen Tradition geworden: Gemeinsam Musik erleben und zugleich einen Tag würdigen, der für unser Land von ganz besonderer Bedeutung ist – den Tag der Deutschen Einheit“, begrüßte Moderatorin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die Gäste.