Nach Schimmelvorfall
Bis Weihnachten soll Kita in Gebhardshain wieder öffnen
Seit März ist die Kita in Gebhardshain geschlossen. Seitdem werden die Kinder in einer ehemaligen Grundschule in Betzdorf unterg
Seit März ist die Kita in Gebhardshain geschlossen. Seitdem werden die Kinder in einer ehemaligen Grundschule in Betzdorf untergebracht.
Thomas Leurs

In der jüngsten Ratssitzung in Gebhardshain hat Bürgermeisterin Beate Straka über den aktuellen Stand in der geschlossenen Kita berichtet. Die Einrichtung musste im März überraschend geschlossen werden, da Feuchtigkeit und Schimmel entdeckt wurden.

Lesezeit 2 Minuten
Seit März ist die Kita in Gebhardshain wegen Schimmelbefalls geschlossen. Wann sie wieder aufmacht, steht noch nicht fest. In der jüngsten Ratssitzung gab Ortsbürgermeisterin Beate Straka einen Einblick in die aktuellen Arbeiten. Der Bauausschuss hat bei einer Begehung erhebliche Mängel festgestellt.
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