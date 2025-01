Leader-Projekt Westerwald-Sieg „Birnbacher Hausschilder“ machen Geschichte lebendig Rolf-Dieter Rötzel 28.01.2025, 17:00 Uhr

i Am Meulersch Haus in Birnbach. Im Bild von links: Michael Bischof, Ortsbürgermeister Mario Müller, Dr. Hans Werner Becker, Frank Schumann, Gisela Schmidt, Bürgermeister Fred Jünger, Rebecca Seuser und Frank Schmidt. Rolf-Dieter Rötzel

Die Geschichte von Birnbach wird mithilfe des Leader-Projektes „Birnbacher Hausschilder“ und einem Rundweg lebendig und digital für die Nachwelt erhalten. Infos gibt es via QR-Code an 40 Informationstafeln an historischen Anwesen im Ort.

Die Dorfgeschichte und Identität des erstmals am 31. März 1131 in einem päpstlichen Erlass erwähnten Ort Birnbach wird nachhaltig und für zukünftige Generationen bewahrt. Dazu wurden jetzt in einer Feierstunde bei Kaffee und Kuchen mit der offiziellen Übergabe des Leader-Projektes „Birnbacher Hausschilder“ und eines damit verbundenen historischen Rundweges durch den Ort weitere prägende dörfliche Meilensteine in Anwesenheit einer zahlreich ...

