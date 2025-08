Stimmung, tolle Musik und eine gehörige Portion Tradition, das war das, was am Wochenende einmal mehr Tausende Besucher auf der „Birker Hüh“ erlebten. Das 57. Schützenfest der St. Hubertus-Bruderschaft zog wieder viele Gäste aus nah und fern an.

Schon der Samstagabend überzeugte auf ganzer Linie. Moderator Thorsten Höfer bedankte sich bei den rund 80 Sponsoren, „ohne die das hier gar nicht mehr möglich wäre“. Im gleichen Atemzug begrüßte er die Gäste (unter ihnen der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber und Ortsbürgermeister Hubert Wagner) und auch die Majestäten, wobei er mit Blick auf Bambiniprinzessin Lena I. und Schülerprinzessin Neela I. anführte: „Die Schützenbruderschaft Schönstein 1402 hat eine längere Tradition, wir haben dafür die Emanzipation“.

i Einer der Höhepunkte des Festes war am Samstagabend der "Große Zapfenstreich", musikalisch gestaltet von der Bergkapelle "Vereinigung" Birken-Honigsessen" und dem Tambourcorps "Siebengebirge" Thomasberg, bei dem die vielen Festgäste in absoluter Ruhe und ebenso stehend wie Majestäten, Hofstaat und Präses Pfarrer Kürten auf der Bühne, die feierliche Zeremonie verfolgten. Thomas Hoffmann

Mit der Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen und dem Tambourchor „Siebengebirge“ Thomasberg gestalteten indes zwei bewährte und qualitativ hochwertige Formationen den „offiziellen“ Teil der Feierlichkeiten, wie etwa den Großen Zapfenstreich, bei dem scheidende und neue Majestäten samt Hofstaat, Brudermeister Joachim Quast und Präses Pfarrer Martin Kürten die Ehrenzeremonie stehend auf der Bühne entgegennahmen. Letzterer hatte zuvor die Krönung von Bambiniprinzessin Lena I. (Marciniak), Schülerprinzessin Neela I. (Waigel), Jungschützenkönig Leon I. (Schramm) mit Franziska Welp und König Lucas I. (Beutgen) mit seiner Königin Lisa Trapp vollzogen.

Außerdem ernannte der Präses gemeinsam mit Brudermeister Joachim Quast einen der Urväter der im Jahre 1968 gegründeten Bruderschaft, nämlich Wilfried Reifenrath, zum Ehrenmitgliedt: „Zwischen mir und Papst Leo gibt es einen entscheidenden Unterschied, denn der Papst hat ein Leben lang Sport getrieben. Die Schützen üben nicht Schießen, sondern betreiben den Schießsport. Sport hat eine verbindende Kraft“, lenkte Pfarrer Kürten humorvoll den Blick auf den gemeinschaftsbildenden Charakter der Bruderschaft.

i Kurz nachdem Präses Pfarrer Martin Kürten dem neuen Regenten Lucas I. (Beutgen) die Königskette überreicht hatte, beschwor dieser in einer kurzen Rede den gemeinschaftsbildenden Charakter der Bruderschaft: "Einmal Schützenkönig sein, das war schon lange ein Wunsch von mir", sagte er im Beisein seiner Königin Lisa Trapp. Thomas Hoffmann

Sodann überreichte Kürten die Insignien, wobei er eine von den ehemaligen Jungschützenkönigen Tobias Kötting und Andreas Kroll gestiftete neue Jungschützenkette erstmals an Leon I. übergab. Der scheidende König Fabian II. verabschiedete sich mit bewegten Worten: „Es war ein tolles Jahr, aber auch mit Höhen und Tiefen“, sagte er und bedankte sich bei allen Schützen für die „große Unterstützung“ – ein gemeinschaftscharakterisierendes Qualitätsmerkmal, auf das sicherlich auch Lucas I. bauen kann: „Einmal Schützenkönig, das war schon lange ein Wunsch von mir“, sagte der neue Regent und führte an, dass „ich in Hövels wohne, mich aber die Gemeinschaft hier in der Bruderschaft von Anfang an angezogen hat“. Überdies stamme die Mutter seiner Königin Lisa Trapp aus dem Ort, was eine weitere Verbindung bedeute.

i Unter dem Applaus der Gäste und unter den Klängen des Präsentiermarschs durchschritten König Lucas I. und seine Königin Lisa Trapp das Ehrenspalier ihres Hofstaates, ehe sie sich im Festzug in Richtung Zelt begaben. Thomas Hoffmann

Auch am Sonntag machte das Paar, ebenso wie Entourage und Schützengemeinschaft, eine gute Figur, denn nach einem Gottesdienst und anschließender Prozession führte am Nachmittag ein Sternmarsch verschiedene Musikformationen und befreundete Bruderschaften und Vereine auf dem Platz der Königsresidenz in der historischen Gaststätte „Zur alten Kapelle“ zusammen. Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff und andere Lokalpolitiker reihten sich in den Zug Richtung Festzelt ein, wo konzertante Leckerbissen von der Bergkapelle, dem Musikverein Scheuerfeld, dem Musikverein Weidenhahn, dem Spielmannszug “TV Eiche" Bad Honnef und nicht zuletzt vom MGV Sangeslust Birken-Honigsessen Hunderten begeisterten Gästen serviert wurden.

i Hunderte Besucher erfreuten sich auch am vielfältigen Angebot auf dem Festplatz. Thomas Hoffmann

Später stand auch der Sonntagabend im Zeichen von absoluter Stimmung. Wie am Vortag die Band Street Life und DJane Petty im besten Sinne die Nacht zum Tage gemacht hatten, so taten dies am Sonntag auch die Discofox-Dukes und am Montag die Partyband Tante Käthe – insgesamt also ein Wochenende, das einmal mehr die „Birker Hüh“ in ein Zentrum verwandelte, in dem sich die Elemente Tradition, Moderne und Zukunft in eindrucks- und sehr stimmungsvoller Weise die Hand gaben.