Burkhardt Brühl liebt alles, was mit motorisierten Zweirädern zu tun hat. Beim Besuch eines Rennens in Japan durfte er feststellen, wie sehr die Menschen dort vom Motorradsport begeistert sind.
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Wie berichtet, war Motorradfan Burkhardt Brühl beim legendären Acht-Stunden-Rennen in Suzuka hautnah dabei. Als Teil des Motobox-Kremer-Racing-Teams aus Oberneisen hatte der 64-Jährige aus Birken-Honigsessen die Gelegenheit, das Flair rund um die Rennstrecke aufzusaugen, von den Trainingseinheiten bis zum Rennen, von der Boxengasse bis zum Honda-Museum.