Acht Stunden von Suzuka Birken-Honigsessener erlebt Motorradrennen in Japan Elmar Hering 23.07.2026, 08:00 Uhr

i Nach seiner Rückkehr aus Japan hat Burkhardt Brühl viel zu erzählen. Der Birken-Honigsessener erfüllte sich mit dem Besuch des Motorradrennens in Suzuka einen Traum. Elmar Hering

Burkhardt Brühl liebt alles, was mit motorisierten Zweirädern zu tun hat. Beim Besuch eines Rennens in Japan durfte er feststellen, wie sehr die Menschen dort vom Motorradsport begeistert sind.

Wie berichtet, war Motorradfan Burkhardt Brühl beim legendären Acht-Stunden-Rennen in Suzuka hautnah dabei. Als Teil des Motobox-Kremer-Racing-Teams aus Oberneisen hatte der 64-Jährige aus Birken-Honigsessen die Gelegenheit, das Flair rund um die Rennstrecke aufzusaugen, von den Trainingseinheiten bis zum Rennen, von der Boxengasse bis zum Honda-Museum.







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