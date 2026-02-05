Laut Gemeindestatistik ist Birken-Honigsessen jüngst auf mehr als 2600 Einwohner gewachsen (inklusive Nebenwohnungen). Als Indiz dafür, dass sich dort gut leben lässt, können auch die aktuellen Haushaltszahlen interpretiert werden.
Dank starker Steuereinnahmen verfügt die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen über einen gesunden Haushalt für das laufende Jahr. Wenngleich die Tendenz gegenüber dem Vorjahr ein wenig nach unten zeigt, wertet Ortsbürgermeister Hubert Wagner die aktuellen Zahlen als „erfreulich“.