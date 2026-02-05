Haushalt verabschiedet
Birken-Honigsessen will und kann weiter investieren
Mit einem ausgeglichenen Haushalt kann die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen die Aufgaben des laufenden Jahres angehen.
Elmar Hering

Laut Gemeindestatistik ist Birken-Honigsessen jüngst auf mehr als 2600 Einwohner gewachsen (inklusive Nebenwohnungen). Als Indiz dafür, dass sich dort gut leben lässt, können auch die aktuellen Haushaltszahlen interpretiert werden.

Lesezeit 2 Minuten
Dank starker Steuereinnahmen verfügt die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen über einen gesunden Haushalt für das laufende Jahr. Wenngleich die Tendenz gegenüber dem Vorjahr ein wenig nach unten zeigt, wertet Ortsbürgermeister Hubert Wagner die aktuellen Zahlen als „erfreulich“.

