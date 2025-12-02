Hofläden im Kreis Altenkirchen Biohof-Café in Dickendorf kommt bei den Gästen gut an Julia Hilgeroth-Buchner 02.12.2025, 09:00 Uhr

i Florina und Johannes Storch vom "Biohof Dickendorf" freuen sich sehr über das gute erste Jahr ihrer "Solawi" ("Solidarische Landwirtschaft"). Das Konzept wurde im Frühjahr aufgenommen und ist seither fester Bestandtteil des Angebots auf dem Biohof. Am 30. November starten nun die Informationsveranstaltungen für neue Interessenten. Julia Hilgeroth-Buchner

Landwirtschaft neu und solidarisch gedacht: Dieses Konzept verfolgen Florina und Johannes Storch seit knapp einem Jahr in Dickendorf. Die Initiative hat sich etabliert, wie ein Besuch unserer Zeitung vor Ort zeigt.

Wer an diesem Nachmittag die Tür zum Café des „Biohof Dickendorf“ öffnet, den umweht sofort der warme Duft von südlichen Kräutern und Knoblauch. Heute hat das kreative Küchenteam köstlichste Pizzavariationen auf die Karte gesetzt, und die lassen sich die Besucher natürlich gerne schmecken.







