Biohof-Café in Dickendorf kommt bei den Gästen gut an

Landwirtschaft neu und solidarisch gedacht: Dieses Konzept verfolgen Florina und Johannes Storch seit knapp einem Jahr in Dickendorf. Die Initiative hat sich etabliert, wie ein Besuch unserer Zeitung vor Ort zeigt.
Lesezeit 3 Minuten
Wer an diesem Nachmittag die Tür zum Café des „Biohof Dickendorf“ öffnet, den umweht sofort der warme Duft von südlichen Kräutern und Knoblauch. Heute hat das kreative Küchenteam köstlichste Pizzavariationen auf die Karte gesetzt, und die lassen sich die Besucher natürlich gerne schmecken.