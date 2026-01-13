Bergbau-Erinnerungen Bindweider Bergkapelle: 150 Jahre Verbundenheit Gaby Wertebach 13.01.2026, 06:00 Uhr

i Die drei Musikanten der Bindweider Bergkapelle zeigten ihre musikalische Kunst auf den Alphörnern Gaby Wertebach

Mit der Gründung der Bindweider Bergkapelle vor 150 Jahren schuf 150 Jahre Obersteiger Anton Kirschbaum einen heute festen Platz in der Geschichte, dem kulturellen und kirchlichen Leben und in den Herzen der Malberger Bevölkerung.

Es war ein ganz besonderer Auftakt zu einem Jubiläum am Sonntagnachmittag in der Kirche Maria Mutter in Hommelsberg. Vor 150 Jahren, am Dreikönigstag 1876, gründete der Obersteiger Anton Kirschbaum in der Arbeitswelt des Bergbaus die Bindweider Bergkapelle.







