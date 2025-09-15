Wellen schlägt auch in Herdorf derzeit die Entscheidung, im benachbarten Neunkirchen die Sekundarschule zu verkleinern und den dritten Zug nicht mehr zu genehmigen. Wo sollen die rheinland-pfälzischen Schüler künftig hin? Ist genug Raum vorhanden?

Dies könnte Auswirkungen auf die Schulen im Kreis Altenkirchen haben. Für Unruhe sorgt im rheinland-pfälzischen Herdorf eine Entscheidung der Bezirksregierung Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 soll an der Gemeinschaftlichen Sekundarschule (GMS) Burbach-Neunkirchen kein dritter Zug mehr genehmigt werden. Die Folgen für den Standort Neunkirchen betreffen auch das benachbarte Städtchen im Kreis Altenkirchen.

Allein 100 der 442 Kinder und Jugendlichen, die Schüler der weiterführenden NRW-Schule sind, stammen aus Rheinland-Pfalz. In einer Petition mahnen Schulgemeinschaft, Kommunalpolitik und Verwaltungen der Standorte in Burbach und Neunkirchen zur Aufhebung der Entscheidung – und warnen: „Eine zukünftige Ablehnung von 25 bis 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die aus Rheinland-Pfalz kommen, wäre für die Schule nicht nur ein quantitativer, sondern auch ein qualitativer Verlust und würde den erklärten Elternwillen ignorieren.“

i Die Zeiten, in denen Herdorf eine eigene Realschule plus im Ort hatte, sind seit Längerem vorbei. In dem damaligen Gebäudekomplex sind heute die Grundschule und ein Kita-Standort untergebracht. Markus Döring

Unterstützung kommt etwa von Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Geisinger. Doch wie steht der Landkreis Altenkirchen zu der kontroversen NRW-Entscheidung, die Auswirkungen auf seine Schulen haben könnte. Schließlich müssten sich Schüler auf rheinland-pfälzischer Seite eine Alternative suchen. Die nächstliegenden für Herdorfer wären die Realschule plus in Daaden und die IGS Betzdorf-Kirchen.

Bei weiterführenden Schulen, so erläutert der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus, ist der Landkreis Altenkirchen generell für die Gebäude zuständig, während das Land die Lehrkräfte stellt. Man habe die Entscheidung in Neunkirchen im Altenkirchener Kreishaus zur Kenntnis genommen. Auch die Petition sei bekannt. „Man merkt, das stößt auf Unmut“, hat Gerhardus, selbst Herdorfer, festgestellt. Gerhardus. Nun müsse abgewartet werden, „was dabei rumkommt“. Dem CDU-Politiker ist wichtig, zu betonen, dass sich Eltern keine Sorgen machen müssten.

i Der Erste Beigeordnete des Kreises Altenkirchen Tobias Gerhardus. Markus Döring

Es würde aus Sicht des Kreisbeigeordneten kein Problem darstellen, wenn im AK-Land künftig mehr Kinder aus dem Herdorfer Raum aufgenommen werden müssten. „Wir beobachten das Ganze und werden mit den Schulen zusammen schauen, was optimiert werden kann.“ Im Blick genommen wird ihm zufolge, für welche Standorte sich die Schüler und Eltern entscheiden. „Solche Schülerströme zu lenken oder zu steuern, ist immer schwierig“, betont Gerhardus. Wenn die Anmeldungen schließlich vorlägen, könne erste geschaut werden, wo man gegebenenfalls nachsteuere.

Der Kreisbeigeordnete verweist auf den erst in diesem Jahr verabschiedeten Schulentwicklungsplan. „Darin steht ganz klar, dass noch genügend Raum vorhanden ist.“ Das gelte auch für die Realschule plus in Daaden. Zudem verweist Gerhardus darauf, dass der Schulentwicklungsplan bereits die Schüler, die eine NRW-Schule über die Landesgrenze hinweg besuchen, nicht ausklammere. „Daher ist es auch nicht dramatisch, wenn die dann zu uns kommen. Ich bin entspannt“, so Gerhadus.