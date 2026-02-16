Karneval 2026
Bilder vom Rosenmontag im Kreis Altenkirchen
Herdorf: Den Weltraum auf den Herdorfer Boden holen die Daadener Hahnengel: mit einem Spaceship, einem Astronauten und einem Eng
Herdorf: Den Weltraum auf den Herdorfer Boden holen die Daadener Hahnengel: mit einem Spaceship, einem Astronauten und einem Engel.
Thomas Leurs

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Altenkirchen.

So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval in Herdorf, Horhausen und Selbach.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren