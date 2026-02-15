Karneval 2026
Bilder vom Karnevalssonntag im Kreis Altenkirchen
Die Tanzgruppe Betzdorf-Scheuerfeld bietet wie in jedem Jahr ein entzückendes Bild mit ihren farbenfrohen Kostümen.
Gaby Wertebach

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Altenkirchen.

So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval in Altenkirchen, Katzwinkel und Scheuerfeld.

