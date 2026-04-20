Vom Migrationsbeirat initiiert Bilder aus Wissen erzählen vom bunten Miteinander Elmar Hering 20.04.2026, 14:37 Uhr

i Bei der Preisverleihung (hinten von links): Demet Akgün, Berno Neuhoff und Serife Zeycan, sowie (vorne) vier erfolgreiche Schülerinnen. Ismail Akgün

Vielfältiges Miteinander kann für jede Gemeinschaft sehr bereichernd sein. Diese Erkenntnis ist kinderleicht. Den Beweis lieferte eine Malaktion in Wissen.

Wie sieht buntes Miteinander aus, was bedeutet Vielfalt für Dich? Die Antwort auf diese Frage liegt jetzt in zigfacher Ausführung vor, gemalt von Viertklässlern der Franziskus-Grundschule Wissen. Auf Initiative des städtischen Migrationsbeirates, in Kooperation mit dem Beirat für Migration und Integration im Kreis Altenkirchen, haben die Mädchen und Jungen ihre Gedanken zu den Themen Migration und Integration zu Papier gebracht – und wurden für ...







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