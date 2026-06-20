Schnee stoppt Betzdorfer Trio Biketrip nach Zentralasien scheitert am Pamir Highway Gaby Wertebach 20.06.2026, 14:00 Uhr

i Die Berge und Pässe auf der langen Route faszinieren die Abenteurer. Jakob Meier

Drei Motorradfahrer brechen nach Zentralasien auf – vorbei an Küstenstädten, endlosen Steppen und russischer Bürokratie. Als Schnee und Regen die Pässe bedrohen, steht eine schwere Entscheidung an. Ein Abenteuer voller überraschender Begegnungen.

Manche Reisen entstehen aus einer spontanen Idee, andere bleiben für immer ein Traum. Für die drei Motorradfreaks Jakob Meier und Sohn Daniel Meier aus Betzdorf sowie dessen Freund Marvin Schmidt aus Kirchen erfüllte sich im Mai dieses Jahres der Traum, mit dem Motorrad ins Herz Zentralasiens zu fahren.







Artikel teilen

Artikel teilen