Zugegeben, das einst bunte Bild der hiesigen Kneipenlandschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten viel von seiner Vielfalt eingebüßt. Aber es gibt sie noch, die erfrischenden Farbtupfer. Zum Beispiel in Seifen.
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Gastronomisch ausgedünnte Landstriche gibt es überall in Deutschland, wie gut, wenn einzelne Gaststätten die Fahne hochhalten. Eine davon ist der Bikers Canyon in Seifen (bei Flammersfeld). Seit mehr als 20 Jahren betreiben Angelika Eul und ihr Ex-Mann Wolfgang Eul dieses Speiselokal, das sich weithin einen guten Ruf erarbeitet hat.