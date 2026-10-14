Kneipen im Kreis Altenkirchen
Bierhaus in Gebhardshain vereint Küche und Braukeller
Ein Teil des Teams (von links): der zweite Koch Lars Paulsen, Achim Betz, Service-Kraft Lorena Spies, Office-Frau Aylin Ölmez so
Ein Teil des Teams (von links): der zweite Koch Lars Paulsen, Achim Betz, Service-Kraft Lorena Spies, Office-Frau Aylin Ölmez sowie Allrounder Cappo.
Elmar Hering

Wer sich die Kneipenlandschaft im Kreis Altenkirchen anschaut, der hat ein enorm facettenreiches Bild vor Augen. Damit Farben nicht verblassen, sind zuweilen neuen Ideen gefragt. So wie beispielsweise in Gebhardshain.

Lesezeit 3 Minuten
Nach zwei erfolgreichen Anfangsjahren hat das Bierhaus in Gebhardshain kürzlich eine neue Entwicklungsstufe erklommen. Zusätzlich zu der flüssigen Nahrung – Biere aus eigener Brauerei im Keller – gibt es seit Kurzem auch feinste Speisen. Diese Kombination kommt bei den Gästen gut an.
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