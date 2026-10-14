Wer sich die Kneipenlandschaft im Kreis Altenkirchen anschaut, der hat ein enorm facettenreiches Bild vor Augen. Damit Farben nicht verblassen, sind zuweilen neuen Ideen gefragt. So wie beispielsweise in Gebhardshain.
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Nach zwei erfolgreichen Anfangsjahren hat das Bierhaus in Gebhardshain kürzlich eine neue Entwicklungsstufe erklommen. Zusätzlich zu der flüssigen Nahrung – Biere aus eigener Brauerei im Keller – gibt es seit Kurzem auch feinste Speisen. Diese Kombination kommt bei den Gästen gut an.