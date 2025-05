Die beliebten Biergartenkonzerte stehen in den Startlöchern. Los geht’s am 20. Juni in Alsdorf.

Die Biergartenkonzerte im Haus Hellertal in Alsdorf sind ein Selbstläufer geworden. In der Vorbereitung auf die sechste Auflage brauchte Gastwirt Willi Himmrich nicht selbst zum Hörer zu greifen. „Das ist schon besonders, dass die Bands sich inzwischen selbst melden und ich gar nicht mehr anrufen muss“, sagt er bei der Vorstellung des Programms, das vom 20. Juni bis 5. September jeden Freitagabend ab 19 Uhr über die Bühne gehen wird.

Ein Startplatz bei den Biergartenkonzerten ist ähnlich begehrt wie eine Teilnahme am Eurovision Songcontest. Es ist die Stimmung, die familiäre Atmosphäre und das besondere Ambiente, was die Bands fasziniert. Die Location sei toll, sagen die Gruppen, unter Bäumen im Grünen spielen. „Das hat man ganz selten noch“, ist Himmrich schon stolz auf seine Bühne unter freiem Himmel.

i Die D. King`s Club Band gehört zum festen Inventar der Biergartenkonzerte in Alsdorf. Die Musiker sind begeistert vom besonderen Flair des Events. Claudia Geimer

Schon die erste Band zum Auftakt, Queen May Rock (20. Juni), habe ihn per E-Mail angeschrieben. „Sie kommt aus Bonn, hat davon gehört und will auch mal dabei sein“, erzählt der Gastronom, der wieder von seinem bewährten Team mit Ehefrau Karin und Sohn Mario unterstützt wird. Himmrich kennt die Queen-Coverband und freut sich auf die Premiere bei ihm im Hellertal. „Ich hätte nicht gedacht, dass die bei uns spielen wollen.“

Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist die Band Westerwald RockerZ am 27. Juni. Sie kommt aus der Gegend von Flammersfeld und hat einen Musiker in ihren Reihen, der die Biergartenkonzerte schon kennt. Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste Werbung. Himmrich bietet bewusst auch „Local Heroes“ eine Plattform, wie Martin Quast und seinem Last Minute Orchestra (18. Juli). Weitere Auftritte haben die Brucher Blues Band (1. August), Elevation (8. August) sowie zum Abschluss JoJo Weber & Armin Seibert (5. September). Ein Höhepunkt wird, wie immer, der Auftritt der D. King’s Club Band sein. „Die freuen sich immer und haben ihre Ankündigung mit Ausrufezeichen versehen. So etwas freut einen“, plaudert der Wirt aus dem Nähkästchen. Es ist auch der ungezwungene Umgang, den das Team des Haus Hellertal mit den Musikern pflegt, der mit zum Erfolg der Biergartenkonzerte beiträgt. Das bestätigen Gespräche mit den Bands.

i Musik unter grünen Bäumen: Es ist auch das besondere Ambiene, das die Bands ins Hellertal lockt. Claudia Geimer

Als Einschub findet wieder ein Frühschoppenkonzert statt – dieses Mal mit den Obersteigern, ein Ableger des Bollnbacher Musikvereins aus Herdorf (17. August, 11 Uhr). Mit am Start sind auch Bigfoot (4. Juli), Karos (11. Juli), Supagroove (15. August) sowie Ladykiller – Best of Westernhagen (29. August). Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte im Saal statt. Doch das ist selten der Fall – im vergangenen Jahr nicht einmal. Denn die Lokalität hat mit Zelten aufgerüstet, wo die Zuschauer auch mal zusammenrücken können.

Tischreservierungen von Gruppen sind keine Pflicht, aber erwünscht (Telefon: 02741/2744 oder 0175/5873410). Der Eintritt ist frei, in der Pause geht ein Hut für die Künstler durch die Reihen, und es gibt auch die Möglichkeit, zusätzlich für den Freundeskreis der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten zu spenden.