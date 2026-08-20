Fahrerin der Spedition Höhner „Biene“ ist durch Trucker-Beruf viel selbstbewusster Annika Stock 20.08.2026, 11:00 Uhr

i Truckerin Sabrina Ofzareck im „Wohnzimmer“ ihres Lkw „Jadis“ der Spedition Höhner. Sie erinnert sich gern an viele Begegnungen zurück aus ihrem Berufsalltag. Sabrina Ofzareck

Sabrina Ofzareck ist mit Leib und Seele Berufskraftfahrerin für die Spedition Höhner in Weyerbusch. Für den sozialen Zweck hat sie ein interaktives Kinderbuch zur Logistikbranche verfasst. Nun blickt sie auf positive Erlebnisse ihres Truckeralltags.

Ein Berufswechsel, ein Wohnortwechsel und völlig neue Perspektiven: All das hat Truckerin Sabrina Ofzareck, deren Spitzname „Biene“ lautet, durch ihren Start bei der Spedition Höhner in Weyerbusch erfahren. Auf die Frage, was dieser Beruf mit ihr gemacht hat, sagt die 34-Jährige klar: „Er hat mich wachsen lassen.







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