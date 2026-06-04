Von den zwei Windenergieprojekten, die in der Verbandsgemeinde Wissen angedacht waren, ist kürzlich jenes zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel ad acta gelegt worden. Was sagt die Bürgerinitiative Wippetal dazu?
Lesezeit 2 Minuten
Die Bürgerinitiative Wippetal (BI) begrüßt die Entscheidung der Westerwald/Sieg Energie GmbH (WSE) und ihres Projektpartners EAM Natur Energie GmbH, die Planungen für den Windpark Sechsmorgen auf den Waldflächen der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung, einzustellen.