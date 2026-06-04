Reaktion der Bürgerinitiative 
BI Wippetal begrüßt das Aus für Windpark Sechsmorgen
Nachdem der kommunale Projektträger WSE seine Pläne für einen Windpark zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel gecancelt hat
Nachdem der kommunale Projektträger WSE seine Pläne für einen Windpark zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel gecancelt hat, reagiert die Bürgerinitiative Wippetal mit Erleichterung und Dankbarkeit.
Elmar Hering

Von den zwei Windenergieprojekten, die in der Verbandsgemeinde Wissen angedacht waren, ist kürzlich jenes zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel ad acta gelegt worden. Was sagt die Bürgerinitiative Wippetal dazu?

Lesezeit 2 Minuten
Die Bürgerinitiative Wippetal (BI) begrüßt die Entscheidung der Westerwald/Sieg Energie GmbH (WSE) und ihres Projektpartners EAM Natur Energie GmbH, die Planungen für den Windpark Sechsmorgen auf den Waldflächen der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung, einzustellen.

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