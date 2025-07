Mit dem ländlichen Idyll mit Feldern, grasenden Kühen und Wegen, auf denen man spazieren kann und die ortsnahe Natur genießt, könnte es um Weyerbusch in einigen Jahren vorbei sein – dann würden Straßentrassen, Brückenbauwerke, Fußgängerunterführungen und Autolärm allgegenwärtig präsent sein – das befürchtet die Bürgerinitiative gegen Ortsumgehungen an der B8 (BI).

Das wird der Fall sein, falls die bisherigen Planungen vom Bund, die zur Verbesserung der Ost-West-Verbindung und Erhöhung der Durchschnittsgeschwindigkeit an der B8 die Errichtung mehrerer Ortsumgehungen vorsieht, weiterhin realisiert werden sollten. Im Bereich der VG Altenkirchen-Flammersfeld handelt es sich dabei um die Umgehungen Kircheib, Weyerbusch-Hasselbach und Helmenzen. Die Ortsumgehungen von Kircheib und Weyerbusch-Hasselbach wurden in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 aufgenommen. Und die Planungen schreiten trotz Kritik von ehemaligen Befürwortern, verschiedenen kommunalen Räten und dem Kreis weiter voran. Auch die großen Naturschutzverbände BUND, Nabu sowie die Naturschutzinitiative NI kritisieren das Vorhaben.

i Gunnar Lindner, Jens Drogi und Max Weller betonen beim Vor-Ort-Gespräch, dass man weiterhin mit vollem Einsatz gegen die LBM-Planungen vorgehen wolle. Vielen Bürgern sei aber nicht bewusst, dass der LBM die Planungen trotz Widerstands der politischen Gremien, der Wirtschaft und Bürgern weiter fortführt. Sabine Lindner

Jüngst wurde vom LBM auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt, dass die Umweltverträglichkeitsstudien (UVS) der Umgehung Kircheib und auch der Umgehung Hasselbach-Weyerbusch weiterhin in Erarbeitung seien. Mit einer Fertigstellung dieser ist Ende 2025 zu rechnen, wie Benedikt Bauch vom LBM uns hierzu schrieb. „Die Bearbeitung zur Ortsumgehung Helmenzen wurde kürzlich begonnen. Die Varianten aller Maßnahmen müssen anschließend im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens raumordnerisch bewertet werden. Das Raumordnungsverfahren führt dann zu einer Vorzugsvariante“, erläuterte Bauch auf Anfrage.

Dennoch zeigen sich die Verantwortlichen der BI beim Gespräch mit unserer Zeitung kämpferisch. Vier Jahre nach der Gründung der Bürgerinitiative hat sich regional bereits viel getan. „Wir werden weiter am Ball bleiben“, bekräftigt BI-Koordinator Gunnar Lindner beim Treffen in Weyerbusch. Die BI fordert die zuständigen Politiker in den Verkehrsministerien dazu auf, das Verfahren vom LBM sofort zu stoppen. Man wolle weiterhin aktiv mit Politik, Landwirtschaft und Wirtschaft im Gespräch bleiben und für die von den Mitgliedern vorgeschlagenen Alternativen im Gegensatz zu den bisher vom LBM vorgesehnen Nord- und Südvariante kämpfen.

Die BI schlägt als Alternative die sogenannte Nullvariante vor, also keine Ortsumgehungen, aber dass bestehende Strukturen weiter verbessert werden, also dass die B8 dort ausgebaut wird, wo noch Zweispurigkeit herrscht. So könnte innerhalb kürzester Zeit ein verbesserter Verkehrsfluss realisiert werden, für viel geringere Kosten und mit weniger Flächenfraß. Und: „Hier braucht niemand eine Ortsumgehung“, denn die Zeitersparnis dieser wäre höchstens zwei Minuten. Und in Weyerbusch herrsche zudem kein Stau. Zudem würde die dörfliche Lebensqualität verloren gehen. Der Ortsbürgermeister von Weyerbusch, Max Weller, fürchtet, dass die betroffenen Ortschaften wortwörtlich zerschnitten werden würden.

Hingegen dazu würde die Umsetzung der Nord- oder Südvariante laut BI mehrere Jahre dauern, in die Millionen gehen, großflächige Versiegelung von Böden fördern und Naturzerstörung die Folge sein. Dazu kommt, dass ortsansässige Landwirtschaft verdrängt werden würde. Sabine Lindner stellt die Planungen mit Blick auf den Klimawandel infrage – diese seien nicht mehr zeitgemäß angesichts der großen Flächenversiegelung und der Gefahr durch mögliche Starkregenereignisse. Sie kritisiert zudem die fehlende Transparenz bei der Frage, ob und wie die im Bundesverkehrswegeplan angesetzten Gelder eventuell umgewidmet und sinnvoller eingesetzt werden könnten.

i Ortsbürgermeister Max Weller, Jens Drogi, Gunnar und Sabine Lindner (von links) von der BI betonen: egal, ob Nord- oder Südumgehung - rund um Weyerbusch würde durch das Vorhaben großflächig Boden versiegelt, Landwirtschaft verdrängt und Natur zerstört. Die dörfliche Lebensqualität würde verloren gehen. Annika Stock

„Durch die BI werden die Leute mitgenommen, vorher wurde niemand mitgenommen“, bekräftigt Ortsbürgermeister Max Weller die Wichtigkeit der Bürgerinitiative. „Wir haben zu Beginn viele offene Türen eingerannt“, sagt Lindner. Seit Beginn der Gründung der BI wurden viele Angebote gut von Bürgern angenommen, bereits die Ortsbegehung zu Beginn im Jahr 2021, bei der viele Teilnehmer mit Unverständnis auf die Verkehrspläne reagierten.

35 Leute zählen zum „harten Kern“ der BI. Man habe bereits 4500 Unterschriften gegen die geplanten Ortsumgehungen gesammelt. In einer Umfrage der BI haben sich Gewerbetreibende mehrheitlich gegen die Ortsumgehungen ausgesprochen, die regionale Wirtschaft lehne die Ausbaupläne mit 84,48 Prozent ab. Trotz allem: Leider sei laut den BI-Verantwortlichen vielen Bürgern noch nicht klar, dass trotz des politischen, wirtschaftlichen und bürgerlichen Widerstands die Planungen unbeirrt weiterlaufen.

i Archivfoto: Am 12. Oktober 2023 zeigte die BI Präsenz vor und während der Sitzung des Verbandsgemeinderates Altenkirchen-Flammersfeld. Annika Stock

Zwar habe man regional schon viel erreicht, jetzt gehe es aber konsequent darum, das Anliegen der BI an die richtigen Stellen mit Blick auf die Bundesebene zu tragen, betonen das Ehepaar Lindner, Jens Drogi und Max Weller. Das habe sich nämlich als ein großes Problem herausgestellt – viele Anfragen und Anliegen der BI wurden nämlich bislang von den Ministerien einfach an den LBM weitergeben – man drehe sich bei den Anfragen im Kreis. Abzuwarten bleibe auch, welche Veränderungen die Landtagswahlen 2026 bringen. Die Hoffnung ist da, auch wenn „der Stand der Dinge ermutigend sei, aber noch nicht wirklich absehbar“, so Lindner.

Deshalb begrüßen die Verantwortlichen, dass VG-Chef Fred Jüngerich zuletzt angekündigt hatte, den neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder in die Region einzuladen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Die BI möchte sich zeitnah zudem mit Klimaschutzministerin Katrin Eder treffen, um auf die Thematik aufmerksam zu machen.

Kritik an bisheriger Ignoranz der zuständigen Minister

Förderlich für die Demokratie sei das Verhalten der vorherigen Minister jedenfalls nicht gewesen, kritisiert Gunnar Lindner. Die Ignoranz, vollkommen losgelöst von den Wünschen der Bürger und den aktuellen Erkenntnissen der Klimaforschung mit der unbeirrten Durchführung des Vorhabens, um einfach Fakten zu schaffen, sei hoch problematisch – insbesondere bei der derzeitigen Demokratiemüdigkeit vieler Menschen, so Lindner.

Das hat die BI 2025 noch geplant

Bei einem öffentlichen Landschafts-Event soll verdeutlicht werden, was es in den Ortschaften, in Landschaft und Natur zu schützen, zu bewahren und zu verteidigen gilt, wie die BI informiert. Schon im Spätsommer wird es ein Impulsreferat mit anschließender Diskussion geben, bei dem die Initiative ihr Themenspektrum auf die Fragen von ÖPNV, Schienenverkehr und Mobilität der Zukunft im ländlichen Raum ausweiten möchte. Im November hält Professor Christian Hof von der Uni Würzburg einen Vortrag, der die Auswirkungen von menschengemachten Umweltveränderungen und die Bedrohung natürlicher Lebensräume aufzeigt und Stellung zu der Frage bezieht, wie man heute Klima- und Naturschutz in Einklang bringen kann. Zudem möchte die BI an weiteren Standorten Banner aufstellen, um weiterhin auf das Thema B8-Ortsumgehungen aufmerksam zu machen. https://nob8ou.de/