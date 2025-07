Einen besonderen Gast konnten die Teilnehmer der Bürgerinitiative gegen Ortsumgehungen an der B8 (BI) jüngst im „Haus der Kunst“ bei der Stiftung Wortelkamp „Im Tal“ bei Hasselbach begrüßen. Ministerin Katrin Eder, Spitzenkandidatin der Bündnisgrünen für die Landtagswahl 2026, verschaffte sich vor Ort einen Eindruck in das geplante Vorhaben der B8-Ortsumgehungen, das weiter vom Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) vorangetrieben wird – trotz Kritik von ehemaligen Befürwortern, der großen Naturschutzverbände BUND, Nabu und der Naturschutziniative NI sowie der Kritik von kommunalen Räten und dem Kreis Altenkirchen. Zuvor hatte sich Eder das Kircheiber Moor angeschaut und damit „bereits eines der schützenswerten Juwelen des nördlichen Westerwaldes besucht, die durch Ortsumfahrungen bedroht würden“, wie es in der Presseinfo der BI heißt.

Hintergrund: Seit vier Jahren kämpft die BI gegen das Vorhaben vom Bund, dass die Errichtung mehrere Ortsumgehungen vorsieht, um die Erhöhung der Durchschnittsgeschwindigkeit an der Bundesstraße 8 und eine Verbesserung der Ost-West-Verbindung zu ermöglichen. Im Bereich der VG Altenkirchen-Flammersfeld handelt es sich dabei um die Umgehungen Kircheib, Weyerbusch-Hasselbach und Helmenzen. Die Ortsumgehungen von Kircheib und Weyerbusch-Hasselbach wurden in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 aufgenommen. Die Gegner befürchten Zerstörung von Flora und Fauna, Verlust von landwirtschaftlichen Flächen, Verlust von dörflicher Lebensqualität sowie eine großflächige Versiegelung von Böden.

i Ministerin Katrin Eder (rechts) im Gespräch mit den BI-Teilnehmern. BI gegen B8-Ortsumgehungen

Zehn BI-Teilnehmer waren dabei, ebenso Weyerbuschs Bürgermeister Max Weller und VG-Bürgermeister Fred Jüngerich und Grünen-Politiker. Der VG-Chef bestätigte die unbefriedigende Situation, dass es für die teuren laufenden Planungen und die gravierenden Eingriffe keine vernünftige Begründung gebe, dass in der Region schon lange keine Ortsumgehungen mehr favorisiert würden, dass auch für die Prüfung von sinnvollen Alternativen längst Einigkeit herrsche, aber ebenso niemand in der Lage zu sein scheine, dies praktisch und effektiv umzusetzen, wie die BI in einer Presseinfo schreibt.

„VG-Chef Fred Jüngerich stellte detailliert dar, dass die kommunalen Gremien nicht mit den Plänen einverstanden sind“, teilt BI-Koordinator Gunnar Lindner auf Nachfrage mit. Der Besuch sei schon etwas Besonderes für die BI gewesen, denn die frühere Verkehrsministerin, Daniela Schmitt, habe sich damals nicht blicken lassen, sondern Staatssekretär Andy Becht. Somit war Katrin Eders Erscheinen der erste Minister-Besuch für die BI.

Auch Skulpturenpark „Im Tal“ wäre von Vorhaben betroffen

Wie stark der Skulpturenpark „Im Tal“ von den B8-Plänen betroffen sein würde, verdeutlichte die kuratorische Assistentin der Stiftung, Laura Bernstetter: So würde das „Tal“ durch ein Brückenbauwerk und den Lärm einer Umfahrung geradezu zerstört, die weitläufige und freie Begehbarkeit sowie die künstlerisch komplex entwickelten Sichtachsen in der Landschaft würden vernichtet. Die BI vermittelte mit einem BUND-Drohnenfilm einen kurzen Gesamtüberblick über die geplanten Umfahrungen. Hierzu erkundigte sich Ministerin Eder bezüglich der Szenarien zwischen Kircheib und Altenkirchen.

Obwohl sich die Ministerin beim Ortstermin zurückgehalten habe, sei man seitens der BI nicht entmutigt, „sondern eher bekräftigt“, wie Lindner betont. Katrin Eder habe verdeutlicht, dass ihre Stellung zum Projekt als grüne Spitzenkandidatin klar sei. „Frau Eder stellte beim Termin auch eine gute Frage, nämlich, wer das Projekt überhaupt noch will“, so Lindner. „Ich denke, das ist eine gute Frage – denn, wird das Projekt nur gemacht, weil es ’nur’ auf dem Papier steht, oder doch, weil es noch Interesse an dem Projekt für die Region gibt?“ Im Gespräch wurde klar, dass das Land Rheinland-Pfalz nicht einfach den Bundesverkehrswegeplan umsetzen müsse, so Lindner weiter. Deshalb wolle die BI weiter auf Landesebene agieren und „versuchen, an den den neuen Bundesverkehrsminister dranzukommen.“

Neues Banner für die B8

In der Pressemitteilung der BI heißt es zum Ministerinbesuch: „Erwartungsgemäß fand sich kein Aspekt, der den Widerstand der BI relativieren könnte: Eine umfassende Verkehrswende, die diesen Namen auch verdient, steht auf Landes- und Bundesebene immer noch aus. Sie müsste die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt ebenso anpacken wie neue Strukturen beim ÖPNV und die Verlagerung von Mobilität auf die Schiene. Da sowohl das Land als auch der Bund hier bislang keine hilfreichen Signale senden, erhält die BI, die gerade bereits ihr vierjähriges Bestehen feierte, den Widerstand aufrecht. ,Zukunft geht anders!’, heißt es entsprechend auf dem neuen Banner, das demnächst an der B8 aufgestellt werden soll.“ ann