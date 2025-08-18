Laut einer Statistik des Bundesinnenministeriums ist die Zahl der registrierten Gewalttaten gegen Polizisten im Jahr 2023 auf mehr als 46.200 gestiegen. In die Fallberechnung des Folgejahres dürfte auch ein Vorfall aus Wissen einfließen.

Acht Monate auf Bewährung und 90 Sozialstunden, so lautete dieser Tage das Urteil von Richterin Jung am Amtsgericht Betzdorf. Angeklagt war eine 35-jährige Wissenerin wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Zuvor hatte sich in der etwas mehr als einstündigen Verhandlung die einschlägig vorbestrafte Corinna M. (alle abgekürzten Name von der Redaktion geändert) in allen Anklagepunkten geständig und reumütig gezeigt.

Ausgangspunkt war ein Autounfall

Rückblende: Am 26. Juli 2024 wurden zwei Beamte der Polizei Betzdorf nach Wissen gerufen, weil Frau M. angezeigt worden war, volltrunken mit dem Auto gegen eine Mauer gefahren zu sein. „Wir wurden per Funk informiert, dass sich die Angeklagte bei Herrn W. aufhält“, schilderte ein Polizeibeamter den Hergang. Weil die Situation unübersichtlich gewesen sei, hätten er und sein Kollege einen Wissener Beamten zu Hilfe gerufen, und in der Folge habe man gemeinsam versucht, Frau M. den Sachverhalt zu erklären: „Wir haben versucht, ihr ganz ruhig klarzumachen, dass eine Blutprobe entnommen werden muss“. Dies sei jedoch nicht möglich gewesen, weil Frau M. sich in einem psychisch instabilen Zustand befunden habe. „Sie war sehr sprunghaft. In einem Augenblick war sie ruhig, im nächsten hat sie herumgeschrien„ sagte der Polizist.

Außerdem habe sich ein Hund in der Wohnung befunden, der erst nach mehrmaliger „deutlicher Aufforderung“ von Herrn W. in einen Nachbarraum gesperrt worden sei. Nachdem ein Notarzt gerufen worden war, der die Blutprobe entnehmen sollte, habe sich die Angeklagte mit großer Kraft und Tritten gegen diese Maßnahme gewehrt: „Sie hatte Schaum vor dem Mund und hat gespuckt“, gab der Polizist zu Protokoll.

„So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Zeugenaussage eines beteiligten Polizeibeamten

Die Beamten sahen sich gezwungen, Frau M. gemeinsam zu fixieren. Erst dann sei es dem Arzt möglich gewesen, ihr ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Auch der Wissener Beamte bestätigte diesen Tathergang: „Sie hat sich mit großer Kraft gewehrt, so etwas habe ich noch nie erlebt“. Ein Kollege habe ihm zudem mitgeteilt, dass er von dem Hund gebissen worden sei, so der Beamte, der auch von verbal-aggressivem Verhalten sprach.

Dies wurde von Richterin Jung und Staatsanwalt Julian Simon im Detail erfragt, und zumindest eine Verbalattacke muss als obszön-beleidigend eingestuft werden. Die Angeklagte selbst berichtete sehr emotional von einer Beziehung, in der sie jahrelang geschlagen und gedemütigt worden sei. „Wenn mir jemand zu nahe kommt, kriege ich Panik“, sagte sie unter Tränen. Zuvor hatte sie sich bei den als Zeugen geladenen Beamten entschuldigt.

Staatsanwalt Simon forderte in seinem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, auszusetzen auf Bewährung, sowie 90 Sozialstunden. Dem folgte die Richterin, wobei sie in der Urteilsbegründung auch die Reue der Angeklagten und ihr Bemühen, ein zukünftig geordnetes Leben zu führen, berücksichtigte: „Sie versuchen, Ihr Leben zu stabilisieren, dabei wird Ihnen auch die Bewährungshilfe zur Seite stehen.“