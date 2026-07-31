Metzgerei Schmidt auf Markt Betzdorfs Citymanager sieht im neuen Angebot Chancen Daniel-D. Pirker 31.07.2026, 20:30 Uhr

i Inhaber Dirk Schmidt in der Daadener Filiale seiner Metzgerei Schmidt in Daaden. Thomas Leurs

Die Metzgerei Schmidt aus Daaden plant einen Verkaufsstand auf dem Betzdorfer Wochenmarkt. Citymanager Wallimann bestätigt derweil, wann es an welchem Standort konkret losgeht – und erklärt, welche Hoffnungen mit dem neuen Angebot verbunden sind.

Seit Ende Juni gibt es keine klassische Metzgerei mehr in der größten Stadt des Kreises Altenkirchen. Zumindest teilweise wird die dadurch entstandene Lücke nun gefüllt. Die Metzgerei Schmidt aus Daaden startet nach den Sommerferien mit einem Verkaufsstand und bietet jeden Dienstag ihr Angebot aus vornehmlich selbst produzierten Fleisch- und Wurstwaren an.







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