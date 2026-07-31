Metzgerei Schmidt auf Markt
Betzdorfs Citymanager sieht im neuen Angebot Chancen
Inhaber Dirk Schmidt in der Daadener Filiale seiner Metzgerei Schmidt in Daaden.
Inhaber Dirk Schmidt in der Daadener Filiale seiner Metzgerei Schmidt in Daaden.
Thomas Leurs

Die Metzgerei Schmidt aus Daaden plant einen Verkaufsstand auf dem Betzdorfer Wochenmarkt. Citymanager Wallimann bestätigt derweil, wann es an welchem Standort konkret losgeht – und erklärt, welche Hoffnungen mit dem neuen Angebot verbunden sind.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Ende Juni gibt es keine klassische Metzgerei mehr in der größten Stadt des Kreises Altenkirchen. Zumindest teilweise wird die dadurch entstandene Lücke nun gefüllt. Die Metzgerei Schmidt aus Daaden startet nach den Sommerferien mit einem Verkaufsstand und bietet jeden Dienstag ihr Angebot aus vornehmlich selbst produzierten Fleisch- und Wurstwaren an.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren