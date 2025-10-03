Mit Studienpreis ausgezeichnet Betzdorferin glänzt mit Masterarbeit zu Mikroplastik 03.10.2025, 10:00 Uhr

Über Mikroplastik hat die aus Betzdorf stammende Maren Kipping eine Masterarbeit in Chemie an der Uni Siegen geschrieben. Dafür wurde sie mit dem Studienpreis des Kreises Altenkirchen ausgezeichnet. Unserer Zeitung erzählt sie, was sie antreibt.

„Herausragend“ und „beeindruckend“: Diese Adjektive waren mehrfach zu hören bei der Verleihung des Studienpreises des Landkreises Altenkirchen. Dieser ging in diesem Jahr an Maren Kipping aus Betzdorf, deren Masterarbeit im Fach Chemie an der Universität Siegen mit „sehr gut“ benotet wurde.







