Gegen den Trend Betzdorfer Wochenmarkt wächst und wächst und wächst Thomas Leurs 17.10.2026, 09:00 Uhr

i Gutes Wetter ist wichtig für den Wochenmarkt freitags in Betzdorf. Der hat in den vergangenen Jahren beachtlichen Zuwachs bekommen. Thomas Leurs

Während hinter der Landesgrenze die Wochenmärkte im Siegener Raum mit Besucherrückgang zu kämpfen haben, erlebt die Stadt Betzdorf das genaue Gegenteil. In den vergangenen Jahren wächst der Wochenmarkt am Freitag stetig. Woran liegt das?

„Es läuft bei uns“, sagt Citymanager Kevin Wallimann unserer Zeitung. Der Wochenmarkt, der sich jeden Freitag vom Rathaus bis zum „Elefantenklo“ und in die Dezicer Straße zieht, hat sich in den vergangenen Jahren stetig erweitert. Und läuft damit gegen den Trend.







Artikel teilen

Artikel teilen