Chemie als Leidenschaft Betzdorfer Schülerin sammelt Laborerfahrungen bei BASF Claudia Geimer 01.07.2026, 19:01 Uhr

i Konzentriert arbeitet die junge Forscherin im Labor. Lina Rüggeberg

Sie hat den Landeswettbewerb „Leben mit Chemie“ gewonnen und einen besonderen Preis erhalten: Lina Rüggberg konnte bei BASF Erfahrungen in einem professionellen Labor sammeln. Beruflich hat die 15-Jährige bisher aber trotzdem andere Ziele.

„Chemie ist überall. In der Natur passiert viel über Chemie, wie etwa die Photosynthese, sonst hätten wir keinen Sauerstoff.“ Nein, hier spricht keine erfahrene Laborantin, sondern Lina Rüggberg, Oberstufenschülerin des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen und Siegerin im Landeswettbewerb „Leben mit Chemie“ von Rheinland-Pfalz.







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