Betzdorfer sagen Müllsündern in der Stadt den Kampf an

Circa 100 Helfer machten Frühjahrsputz im Betzdorfer Stadtgebiet, auch in Wallmenroth, Dauersberg, Grünebach und Alsdorf fanden Aktionen statt. Wir begleiteten exemplarisch den Dreck-Weg-Mach-Tag in Betzdorf – und hatten alle Hände voll zu tun.

Um 9 Uhr geht es am Bauhof in Betzdorf los. Die ersten Freiwilligen sind schon da, Citymanager Kevin Wallimann verteilt im Feuerwehrhaus eifrig Handschuhe, Müllsäcke und auch einige Müllgreifer sind dabei. Es ist Dreck-Weg-Mach-Tag in und um Betzdorf. Gemeinsam wollen Bürger ein Zeichen für die Umwelt setzen und die Stadt lebenswert erhalten – quasi ein Frühlingsputz im Stadtgebiet. Auch unsere Zeitung ist aktiv dabei. Bereits um 9:10 Uhr schleppen schon drei junge Helfer eine Kühlschranktür Richtung blauem Abfallcontainer (Fassungsvermögen sieben Kubikmeter). Auch ein Altreifen liegt dort schon. Glücklicherweise ist das Wetter gut, der Himmel blau und die Sonne wärmt.

i Citymanager Kevin Wallimann (rechts) gab zu Beginn der Aktion Handschuhe und Müllsäcke an die Teilnehmer aus. Auch mit Müllgreifern konnten sich die ehrenamtlichen Helfer ausrüsten. Annika Stock

Die Helfer werden von Citymanager Kevin Wallimann instruiert, welche Straßen, Plätze und Gebiete Schwerpunkte sind. Viele sind mobil und mit dem Auto gekommen und schwärmen in kleinen Gruppen zu den jeweiligen Standorten aus. Als unsere Zeitung im Gewerbegebiet im Stadtteil Betzdorf-Bruche ankommt, ist die Jugendfeuerwehr bereits eifrig bei der Sache. Mit mehreren Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet fischen die Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 16 Jahren allerlei Unrat verschiedenster Sorten aus Büschen, Gräsern und Abhängen. Dabei sind neben Papier, Plastik, Flachmännern, Zigaretten, Styropor auch unappetitliche Sachen. Kurios: Selbst ein Waschbecken wird von der Feuerwehrjugend im Gebüsch entdeckt und natürlich direkt für den Abtransport gesichert.

i Die Jugendfeuerwehr Betzdorf war mit zwölf Mitgliedern vor Ort und arbeitete sich im Gewerbegebiet Betzdorf-Bruche gegen den Unrat in zwei Gruppen vor. Annika Stock

Marie war schon drei Mal beim Dreck-Weg-Mach-Tag in Betzdorf dabei. „Ich finde die Aktion wichtig, hier liegt viel Müll rum. Wir müssen etwas für die Umwelt tun“, sagt sie. Kameradin Romy, die zum ersten Mal dabei ist, pflichtet ihr bei. Jugendfeuerwehrwart Marco Hartmann betont, dass man nach dem Motto der Feuerwehr „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ auch im übertragenen Sinne die Umwelt schützen muss. Das tue man bei der Feuerwehr beispielsweise durch Gegenmaßnahmen, wenn Öl in Gewässer läuft, und durch solche Aktionstage trage man aktiv zum Umweltschutz bei. Die Verbundenheit zu Stadt und VG seitens der Jugendfeuerwehr sei laut Hartmann stark. Gerade gegen den ganzen Müll in der Stadt möchte man etwas tun. Er findet aber, dass das Umweltbewusstsein bei vielen Menschen besser geworden ist.

„Für mich persönlich ist die Aktion eine Herzensangelegenheit“, sagt Stadtbürgermeister Johannes Behner. Er selbst habe schon mehrmals an der Aktion teilgenommen. Es sei gerade wichtig, die jüngere Generation für das Thema Umwelt zu sensibilisieren, findet er. „Betzdorf ist unser aller Stadt, also ist es auch in unserem Interesse, diese sauber zu halten“, so Behner.

i Sonja Hensel und Malin Hensel räumten im Bereich des Rainchen auf - sie fanden vor allem Zigarettenpackungen und überwiegend Schnapsflaschen, sowie Papier. "Wir sammeln auch privat Müll", berichtet Hensel. Sie findet, man solle solche Probleme aktiv angehen, statt sich nur zu beschweren. Annika Stock

Er und auch Bauhofmitarbeiter Tobias Sack betonen, dass es im Stadtgebiet genug Mülleimer gibt. Dennoch werfen unverständlicherweise viele Menschen ihren Unrat einfach in die Natur, auf Grünflächen, Grundstücke und mehr. „Die Aktion läuft sehr gut. Wir haben dieses Mal auch mehr Erwachsene als sonst dabei. Das lohnt sich auf jeden Fall“, sagt Sack. Der Bauhof der Stadt ist ohnehin jeden Tag im Einsatz, um die Innenstadt, Grünflächen und Spielplätze zu säubern. „Meines Empfindens ist die Verschmutzung mehr geworden, das Umweltbewusstsein fehlt“, sagt der Bauhofmitarbeiter.

Johannes Behner findet es schlimm, wie viel Müll allein in der Moltkestraße und am Bayersberg liegt. Auch am B62-Tunnel Richtung Kirchen haben Müllsünder ihr Unwesen getrieben und ihm und den Helfern Arbeit beschert. Kevin Wallimann wünscht sich, zukünftig den Aktionstag etwas größer aufzufahren und diesen mit allen 16 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain zu organisieren.

i Stadtbürgermeister Johannes Behner und Citymanager Kevin Wallimann packten ebenfalls an, um die Stadt sauberer zu machen. Hier wird der eingesammelte Müll in den Container verladen. Annika Stock

Ab 12 Uhr gibt es im Feuerwehrhaus eine warme Mahlzeit für die Helfer. Bei der ganzen Aktion merkt man vor allem eins: Nicht nur die Umwelt profitiert, sondern auch die Gemeinschaft. Jeder ist willkommen, es herrscht eine entspannte Atmosphäre und man kommt schnell ins Gespräch. Dass man etwas für die Umwelt tun muss, da sind sich alle einig. Schade nur, dass so ein Aktionstag überhaupt nötig ist.

i Auch unsere Reporterin Annika Stock machte bei der Sammelaktion mit. Frank Leidig

Beteiligte an dem Dreck-Weg-Mach-Tag 

An der Aktion am 15. März in Betzdorf beteiligten sich die SG 06 Betzdorf, der Schützenverein, die DJK Betzdorf, die Jugendfeuerwehr Betzdorf und die Ahmadiyya Betzdorf. Auch Privatleute nahmen an der Aktion teil, einige fuhren direkt zu Sammelorten und nicht erst zum Bauhof. „Insgesamt hatten wir circa 100 Helfer dabei, wir sind absolut zufrieden mit dem Dreck-Weg-Mach-Tag“, berichtet Citymanager Kevin Wallimann. Auch in Wallmenroth, Dauersberg, Grünebach und Alsdorf fanden Aktionen zum Dreck-Weg-Mach-Tag statt. ann