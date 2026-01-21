Günter Leber engagiert sich Betzdorfer Rentner initiiert Dialogprojekt Integration Claudia Geimer 21.01.2026, 18:00 Uhr

i Aktive Unterstützung: Susanne und Günter Leber (von links) engagieren sich als Initiatoren in der neuen Projektgruppe "Interkulturelle Begegungen schaffen" in Betzdorf. Hier begleiten sie ein Mitglied zu einer Veranstaltung in Flammersfeld, wo es um Integration in den Beruf ging. Foto: Susanne Leber Susanne Leber. Projektgruppe

Günter Leber aus Betzdorf genießt nicht nur den Ruhestand, sondern engagiert sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit seiner Projektgruppe bringt er Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Begegnung und Dialog stehen dabei im Mittelpunkt.

Günter Leber aus Betzdorf könnte einfach nur sein Rentnerleben genießen. Doch der 70-Jährige möchte sich engagieren, und zwar auf einem Gebiet, das für den Zusammenhalt in der Gesellschaft wichtig ist: Integration. Vor einem halben Jahr hat der gebürtige Badener die Projektgruppe „Interkulturelle Begegnungen schaffen“ in Betzdorf gegründet – mit Erfolg.







