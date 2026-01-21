Günter Leber aus Betzdorf genießt nicht nur den Ruhestand, sondern engagiert sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit seiner Projektgruppe bringt er Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Begegnung und Dialog stehen dabei im Mittelpunkt.
Günter Leber aus Betzdorf könnte einfach nur sein Rentnerleben genießen. Doch der 70-Jährige möchte sich engagieren, und zwar auf einem Gebiet, das für den Zusammenhalt in der Gesellschaft wichtig ist: Integration. Vor einem halben Jahr hat der gebürtige Badener die Projektgruppe „Interkulturelle Begegnungen schaffen“ in Betzdorf gegründet – mit Erfolg.