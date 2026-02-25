Hope wurde schwer verletzt Betzdorfer Polizisten retten Katze vor dem Tod Annika Stock 25.02.2026, 08:00 Uhr

i David (28) und Fabienne Moog (26) zusammen mit der geretteten Katzendame Hope - einen Monat päppelten die beiden das geschwächte und schwer verletzte Tier liebevoll zu Hause auf. Annika Stock

Nach einem Unfall mit schweren Verletzungen und geringen Überlebenschancen wurde Katze Hope von Polizisten in Betzdorf kurz vor dem Tod gerettet und fand beim Ehepaar Moog eine liebevolle Pflegestelle. Nun darf sie bald in ein neues Zuhause ziehen.

Wie viel Schmerz und Leid musste Katze Hope erleiden? Das lässt sich für uns Menschen nur erahnen. Die gerade mal einjährige Katzendame wurde von zwei Beamtinnen der Betzdorfer Polizeiinspektion vor dem sicheren Tod gerettet – und bei einer von ihnen, Fabienne Moog, hat die Katzendame eine liebevolle Pflegestelle gefunden.







