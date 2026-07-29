Zweite Auflage im August Betzdorfer Innenstadt wird zur Foodtruck-Meile Thomas Leurs 29.07.2026, 16:30 Uhr

i Die Foodtruck-Meile in der Betzdorfer Innenstadt war im vergangenen Jahr gut besucht. Thomas Leurs

Am 14. August ist es so weit: Dann beginnt die Foodtruck-Meile in der Betzdorfer Innenstadt. Über drei Tage gibt es Live-Musik, eine Vielzahl an kulinarischem Angebot und eine Hüpfburg für die Kleinen. Was Projektleiter Eric Schröder alles plant.

Es ist ein Experiment gewesen, das mehr als geglückt ist. Im vergangenen Jahr hat die Eventagentur Culinario Events GmbH erstmals eine dreitägige Foodtruck-Meile in der Betzdorfer Innenstadt organisiert. „Das ist besser gelaufen als jemals gedacht“, sagt Betzdorfs Citymanager Kevin Wallimann.







Artikel teilen

Artikel teilen