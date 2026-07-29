Zweite Auflage im August
Betzdorfer Innenstadt wird zur Foodtruck-Meile
Die Foodtruck-Meile in der Betzdorfer Innenstadt war im vergangenen Jahr gut besucht.
Die Foodtruck-Meile in der Betzdorfer Innenstadt war im vergangenen Jahr gut besucht.
Thomas Leurs

Am 14. August ist es so weit: Dann beginnt die Foodtruck-Meile in der Betzdorfer Innenstadt. Über drei Tage gibt es Live-Musik, eine Vielzahl an kulinarischem Angebot und eine Hüpfburg für die Kleinen. Was Projektleiter Eric Schröder alles plant.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein Experiment gewesen, das mehr als geglückt ist. Im vergangenen Jahr hat die Eventagentur Culinario Events GmbH erstmals eine dreitägige Foodtruck-Meile in der Betzdorfer Innenstadt organisiert. „Das ist besser gelaufen als jemals gedacht“, sagt Betzdorfs Citymanager Kevin Wallimann.
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