Konzert in Stadthalle Betzdorf Betzdorfer Frühlingsfest vereint Stadt und Wehr Claudia Geimer 24.05.2026, 12:45 Uhr

i Blaulichtmeile, Tradition und Frühlingsgefühle: Vetreter der Aktionsgemeinschaft und der Stad Betzdorf präsentierten das Programm des Frühlingsfestes in Betzdorf. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Blaulicht, Tradition und Frühlingsgefühle: Das Frühlingsfest am 31. Mai verbindet das große Feuerwehr-Jubiläum mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Neben 50 Händlern lockt das 125-jährige Jubiläum der Feuerwehr mit einer Blaulichtmeile und Live-Musik.

„Wir sind Feuer und Flamme für das Frühlingsfest.“ Stadtbürgermeister Johannes Behner freut sich auf die Großveranstaltung am Sonntag, 31. Mai, in der Betzdorfer Innenstadt. Feuer und Flamme deshalb, weil in das Frühlingsfest das Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr integriert ist: Der Löschzug Betzdorf feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen.







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