Weil Stadt Konkurrenz macht Betzdorfer Fotostudio Thiel schließt nach 100 Jahren Claudia Geimer 31.01.2025, 17:00 Uhr

i Michaela Thiel-Hensel ist leidenschaftliche Fotografin. Seit 35 Jahren hat sie ihren Meisterbrief in der Tasche. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Fast 100 Jahre lang war die Familie Thiel mit einem Fotogeschäft in Betzdorf vertreten. Kurz vor dem Jubiläum hat die letzte Inhaberin die Ära beendet – wegen entscheidenden Änderungen bei Passbildern.

Hand aufs Herz: Welcher Betzdorfer hat nicht schon einmal in seinem Leben ein Passfoto bei Michaela Thiel-Hensel in ihrem Studio in Betzdorf machen lassen. Seit beinahe hundert Jahren gibt es den Laden schon – doch Ende Januar hat die 61-Jährige ihr Geschäft am Standort Betzdorf aufgegeben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen