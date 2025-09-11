An den vergangenen drei Wochenenden hat die Stadt Betzdorf mit der Eventagentur MyDearCaptian eine Biergarten-Saison vor der Stadthalle veranstaltet. Wie die Veranstaltungen angekommen sind und wie es weitergeht, erzählt Citymanager Kevin Wallimann.

Holztische und Bierbänke haben an den vergangenen drei Wochenenden die Betzdorfer und auch den einen oder anderen von außerhalb in die Sieg-Heller-Stadt zum Verweilen gelockt. Neben gegrillten Würstchen und Steaks sowie alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken wurde auch Programm geboten. So traten etwa Jojo Weber und die Rusty Buds auf. Citymanager Kevin Walliman zieht ein zufriedenstellendes Fazit. Und er hat schon Ideen für eine Fortsetzung im nächsten Jahr.

„Fazit ist, dass die Leute hier aus Betzdorf und Umgebung den Biergarten gut angenommen haben“, sagt Wallimann. Man hätte sich aber noch über ein bisschen mehr Zuspruch gefreut. Der Besucherzahlen sind aber so hoch, dass die Stadt die Biergarten-Saison definitiv im nächsten Jahr noch mal wiederholen werde. „Aber dann werden wir das Ganze wahrscheinlich ein bisschen früher aufziehen und auch über einen längeren Zeitraum machen“, so der Citymanager.

Lob für die Biergarten-Idee

Auf die Frage, ob es Lob und Kritik von den Besuchern gab, antwortet Wallimann: „Es gab eher Lob, dass man wirklich, ich sag’s jetzt mal so, wie man es mir wirklich gegenüber gesagt hat, dieses schöne Fleckchen Erde noch mal mit Leben bespielen würde. Dass es sehr gut angekommen wäre.“ Wirklich Kritik habe es nicht gegeben, sondern „es hat den Leuten, die da gewesen sind, richtig gut gefallen“. Viele seien sogar an mehreren Wochenenden da gewesen.

Neben „Stammgästen“ hat es natürlich auch Spontanbesucher gegeben. „Du hast natürlich Leute, die kommen und gehen, dann hast du mal eine Gruppe Fahrradfahrer, die angehalten hat“, sagt Wallimann. So habe es über den Tag verteilt immer wieder Besucher gegeben. Von der Resonanz her sei es vollkommen in Ordnung gewesen.

Auch Veranstalter ist zufrieden﻿

Nicht nur von städtischer Seite, sondern auch vom Veranstalter MyDearCaptian sei man zufrieden. „Sie sagen auch, es sei super gewesen. Die, die da gearbeitet haben, waren sehr zufrieden. Und sie wollen es gerne auch wiederholen. Also von daher steht dem Ganzen eigentlich erst mal nichts im Wege“, sagt Wallimann.

Auch an den kommenden Wochenenden bietet die Stadt Betzdorf weitere Veranstaltungen an. An diesem Freitag startet etwa das viertägige Volks- und Schützenfest auf dem Schützenplatz statt. Zudem sind die Mainzer Hofsänger für ein Benefizkonzert am Sonntag, 14. September, in der Betzdorfer Stadthalle zu Gast. Und am Freitag darauf, 19. September, sind die Läufer in Betzdorf unterwegs beim Westerwälder Firmenlauf. Am Sonntag, 21. September, findet dann ein Mädelsflohmarkt in der Stadthalle von 11 bis 15 Uhr statt, bei dem es um den Verkauf von Bekleidung, Accessoires, Schuhen, Taschen und Weiteres geht. Und am 26. September hält ein Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes Altenkirchen dort einen Vortrag.