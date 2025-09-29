VG-Rat entscheidet Betzdorfer Beamten-Affäre: Muss Brato jetzt zahlen? 29.09.2025, 20:49 Uhr

i Die VG Betzdorf-Gebhardshain möchte von ihrem früheren Bürgermeister Bernd Brato eine Schadensersatzsumme in Höhe von knapp 600.000 Euro zurückfordern. Claudia Geimer/Archiv. Claudia Geimer

Jetzt wird es für den früheren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Bernd Brato, eng: Denn die Verwaltung empfiehlt dem VG-Rat, ein Verfahren wegen Schadensersatzforderung über knapp 600 000 Euro gegen Brato einzuleiten.

Der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain, Bernd Brato, soll einen verbeamteten Mitarbeiter der Verwaltung ohne rechtliche Grundlage vom 1. Januar 2017 bis 31. Juli 2022 vollständig von seinen Dienstpflichten freigestellt haben, während die Besoldung weiter gezahlt wurde.







