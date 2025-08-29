Vom Westerwald nach Neapel: Micha Krämer schickt Kommissarin Moretti im neuen Roman wieder in ein neues spannendes Abenteuer. Der Autor organisiert zudem parallel das Krimifestival „Mordsregion Westerwald“ mit. Klaus-Peter Wolf ist das Zugpferd.

Kommissarin Nina Moretti ist besorgt: Die Nachrichten aus Neapel, der Heimat ihres Vaters, verheißen nichts Gutes. Ihr Bruder Antonio, ebenfalls Polizist, liegt nach einer Schussverletzung im Koma. Gemeinsam mit ihrem Neffen und Kollegen Marcello reist Nina Moretti nach Italien, um der Sache auf den Grund zu gehen – so lautet zusammengefasst die Handlung des neuen Krimis von Micha Krämer um die Betzdorfer Kommissarin Nina Moretti. Er erscheint im September.

Für die Nachforschungen zum neuen Buch war der Autor nach Neapel gereist, um sich Schauplätze vor Ort anzuschauen. Die Recherche in der Metropole zu Füßen des Vesuvs war eine Herzensangelegenheit und macht den Krimi authentischer, erzählt er. „Mir fehlte eine Menge Input. Du merkst beim Schreiben, es geht nicht voran, du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist“, sagt er zum Hintergrund seiner Reise. Das neue Buch mit dem 16. Fall von Nina Moretti und ihren Kollegen trägt den vielsagenden Titel: „Im Schatten der Camorra“. Italien und die Mafia – „ich habe für meine Recherchen Netflixserien gesehen und dachte, die übertreiben. Aber in Wirklichkeit ist es viel schlimmer“, meint der Krimiautor.

i Ein wichtiger Schauplatz im Buch ist dieses Mal Neapel. Nina Moretti kommt hier ihrem Bruder zuhilfe. Micha Krämer

Die Premierenlesung findet dieses Mal in einem besonderen Rahmen statt. Denn Krämer ist mit seinem Verein „Die Wäller Rumkugeln“ Veranstalter des Krimifestivals „Mordsregion Westerwald“, das vom 19. September bis 10. Oktober an verschiedenen Orten der Region über die Bühne geht. Krämer stellt sein neues Buch gleich zum Auftakt am 19. September, 19 Uhr, bei einer Lesung in der Westerwaldbrauerei Hachenburg vor. Zugpferd des Festivals ist Klaus-Peter Wolf, ein guter Freund des Kauseners. Für alle Lesungen gibt es noch Karten im Vorverkauf.

Wie ist es, ein Krimifestival vor der eigenen Haustür zu haben? „Das ist schön, denn ich kenne die meisten Autoren persönlich“, sagt Krämer und fügt hinzu: „Auch das ich ihnen als Gast einfach nur mal zuhören kann, finde ich toll. Die Zeit habe ich ja sonst nie.“ Der 54-Jährige ist gefragt: Lesereisen mit seinen Krimis in ganz Deutschland und die Musik halten ihn auf Trab. Zurzeit arbeitet er mit der Band Gebrüder Poweronoff an einer neuen CD mit eigenen Songs. „Es macht Spaß, mit Profis im Studio zu sein. Wie sie meine Lieder interpretieren, ist toll.“ Die Fans bekommen einen Eindruck bei einem Konzert am 25. Oktober, 19 Uhr, bei seinem Freund Henning Himmrich in dessen Oldtimergarage in Alsdorf.

i Der Autor Micha Krämer schlüpft beim Krimifestival "Mordsregion Westerwald" in die Rolle des Veranstalters. Unterstützt wird er vom Verein "Die Wäller Rumkugeln". Geimer Claudia. Claudia Geimer

Was haben Asterix und Micha Krämer gemeinsam? Sie haben neuerdings denselben Verlag – Saga Egmont. Die Skandinavier, eine weltweite Größe in der Branche, haben die Belletristik von Niemeyer übernommen – für Krämer ist es ein neues Kapitel als Autor. Mit seinem „alten“ Verleger verbinden ihn Auftritte auf den Buchmessen Frankfurt und Leipzig und eine Freundschaft. Im Januar liest Krämer übrigens in der Stadthalle, zum 25-jährigen Bestehen der Ökumenischen Stadtbücherei Betzdorf.

Bücher und Karten für Events sind online über www..micha-kraemer.de erhältlich.