Betzdorfer ATU-Gelände hat eine bewegte Geschichte

Bahnwaggons, Werkzeuge und sogar eine Feuerschale für die Olympischen Spiele – auf dem ATU-Gelände in Betzdorf wurden im Laufe der Jahre eindrucksvolle Produkte gefertigt. Wir werfen einen Blick in die Geschichtsbücher.

Lange liegt das ATU-Gelände in der Wilhelmstraße nun schon brach, jetzt soll bald neues Leben einkehren. (unsere Zeitung berichtete).

Dank der Hilfe von Gerd Bäumer, dem Geschäftsführer des Betzdorfer Geschichtsvereins gelang es uns nun, zu recherchieren, zu welchen Zwecken das Gelände in den Jahren zuvor genutzt wurde.