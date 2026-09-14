Was nach Pagnia kommt
Betzdorf wird zum Vorbild für alle Wohnorama-Häuser
Pagnia und "pack zu" sind mitten auf dem Weg zum Neuanfang unter dem Dach des neuen Eigentümers Wohnorama. Geschäftsführer Carst
Pagnia und "pack zu" sind mitten auf dem Weg zum Neuanfang unter dem Dach des neuen Eigentümers Wohnorama. Geschäftsführer Carsten Scheidt (links) und Lars Gerhards sind voller Tatendrang.
Daniel-D. Pirker

Wohnorama rettete die Pagnia-Gruppe – und schlug damit selbst ein neues Kapitel auf. So soll das Haupthaus in Betzdorf zum Aushängeschild des Familienunternehmens werden. Die Bedeutung des Zukaufs zeigt sich auch an wichtigen Personalentscheidungen. 

Lesezeit 2 Minuten
„Wir planen hier den modernsten Wohnorama. Wir wollen uns hier auf die Zukunft einstellen.“ Lars Gerhards’ Bekenntnis zum (ehemaligen) Pagnia-Möbelhaus zwischen Kölner- und Wilhelmstraße könnte kaum deutlicher sein. Der 52-Jährige ist einer der beiden Geschäftsführer vor Ort und hat zusammen mit seinem Kompagnon Carsten Scheidt nicht nur eine Zeit der Unsicherheit während der Insolvenz erlebt, sondern sich auch aktiv daran gemacht, diese ...
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