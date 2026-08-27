Veränderungssperre wirksam
Betzdorf will Wiederaufbau der Brandruine verhindern
Für die Brandruine in der Bahnhofstraße in Betzdorf gelten künftig neue Vorgaben. Der Stadtrat hat dazu eine Entscheidung getrof
Für die Brandruine in der Bahnhofstraße in Betzdorf gelten künftig neue Vorgaben. Der Stadtrat hat dazu eine Entscheidung getroffen.
Thomas Leurs

Der Stadtrat in Betzdorf hat für die Bahnhofstraße eine Veränderungssperre beschlossen. Das hat auch Auswirkungen auf den Fortbestand der Brandruine in der Straße. Die Stadt will damit ihre Planungen vorantreiben. Denn die Zeit drängt.

Lesezeit 3 Minuten
Punkt 4 der Tagesordnung der vergangenen Stadtratssitzung im Betzdorfer Rathaus ist geräuschlos und schnell einstimmig von den Ratsmitgliedern verabschiedet worden. Darin geht es um den Erlass einer Satzung über eine Veränderungssperre für die Bahnhof- und die Gerberstraße.
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