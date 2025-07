Betzdorfs Innenstadt soll aufgewertet werden. Ein wichtiger Baustein: die Umnutzung der ehemaligen Goldschmiede am Busbahnhof. In diesem Jahr starten die Arbeiten. Dabei soll es nicht bleiben.

Momentan gleicht der Busbahnhof noch einer Betonwüste. Der Platz sei recht „kahl“, beschreibt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Joachim Brenner, den zentral gelegenen Bereich in direkter Nähe des Bahnhofs bei einem Pressetermin. Das soll sich ändern und gleichzeitig mit dem Konzept des vorsorgenden Sozialstaats und der Mobilisierung ehrenamtlicher Kräfte verbunden werden. Am greifbarsten werden die Pläne, die Stadtbürgermeister Johannes Behner und Brenner vorantreiben, wenn die ehemalige Goldschmiede Zöller erneuert worden ist. Die Räumlichkeiten unter der Aka-Brücke gehören der Stadt. In diesem Jahr soll es noch mit Erneuerungsarbeiten losgehen. 240.000 Euro werden dafür in die Hand genommen. Im Anschluss wird ein neuer Mieter einziehen: die Verbandsgemeinde. Geplant sei ein Mietvertrag über 20 Jahre abzuschließen, so Brenner. Nach zehn Jahren soll eine Mietanpassung erfolgen.

In die Räumlichkeiten werden Betzdorf digital und das Jugendbüro der Jugendpflege einziehen. Die Jugendpflege, die derzeit aufgrund eines Wasserschadens im Gebäude in der Viktoriastraße in der Stadthalle untergebracht ist, wird dann zwei Standorte haben: die Stadthalle und eben den Busbahnhof, wo im Jugendbüro auch Formalitäten etwa für Anmeldungen erledigt werden können. Bewusst habe man sich dagegen entschieden, etwa das Ordnungsamt in den zentral gelegenen Räumen anzusiedeln, betont Bürgermeister Brenner. „Wir setzen hier nicht das Ordnungsamt rein zum Durchgreifen.“ Es geht stattdessen in den Worten des Bürgermeisters darum, vorsorgend und rechtzeitig auf Kinder und Jugendliche mit schwierigem Hintergrund einzuwirken, anstatt später für „Reparaturkosten“ gescheiterter Existenzen aufkommen zu müssen. Das Jugendbüro soll dazu Anlaufstelle werden, insbesondere für Jugendliche, die Hemmungen haben, ein Rathaus zu betreten. Damit säße die Einrichtung in direkter Nähe zur Zielgruppe. Insgesamt zählt der Busbahnhof zu den belebtesten Orten in der Stadt, besonders außerhalb der Schulferien. Das Ziel laut Brenner: „keinen am Rand stehen zu lassen, sondern zu versuchen, alle mitzunehmen“.

i Ein Beispiel, dem weitere folgen werden? Das Schaufenster des ehemaligen Modeladens Harlekin nutzt der Geschichtsverein, um sich und seine Arbeit zu präsentieren. Daniel-D. Pirker

Und nicht nur die Räumlichkeiten und die Fassade der Goldschmiede werden im neuen Glanz erscheinen. So soll der Platz davor begrünt und mit einer Spielfläche gestaltet werden, die zum Verweilen einlädt. Doch dabei soll es nicht bleiben in Sachen Steigerung der Aufenthaltsqualität, die Behner zu einem seiner Ziele ausgerufen hat. So ist angedacht, ein Kleinfeldspielplatz hinter dem Stadthallenparkplatz zu errichten. Bislang gibt es im Stadtkern keine großen Spielflächen für Kinder und Jugendliche, erinnert Stadtbürgermeister Behner.

Grundsätzlich soll das Gesicht der Innenstadt freundlicher werden. Betzdorf ist bereits vorangegangen, hat etwa Akzente gesetzt mit Neuanstrichen in den Farben des Stadtlogos oder vernachlässigte Flächen einer Reinigung unterzogen. Künftig soll ebenfalls die Beleuchtung erneuert werden. Damit will man auch für mehr Sicherheit in der Innenstadt sorgen, so Behner. Die aktuellen Leuchten seien nicht mehr zeitgemäß, zu dunkel und hätten erzeugten ein „Spelunken-Atmosphäre“.

Bürgermeister: Bürgerbeteiligung zentral

Die Bürger sind nun aufgerufen, sich ebenfalls an der Gestaltung und Aufhübschung der Innenstadt zu beteiligen. Unter dem Dach der Verbandsgemeinde gibt es bereits die Ehrenamtsgruppe „Ich bin dabei“. Zu den acht aktiven Gruppen könnte eine weitere stoßen, dann für die Gestaltung und Pflege von Pflanzbeeten, ähnlich zur Ehrenamtsinitiave Rheinchen, die in den Worten von Behner tolle Arbeit leiste für den Park.

Letztlich wird es aber nicht ohne Fördergelder funktionieren, die Innenstadt neu zu beleben. Derzeit sei man laut Behner im Bewerbungsverfahren für ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK), Grundlage für die Beantragung von Landesmitteln. Das sehe auch die Beteiligung der Bürger vor. Ideen sind also willkommen. Behner redet gar nicht erst um den heißen Brei herum. „Ja, wir haben ein riesiges Problem mit dem Einzelhandel. Ja, wir haben viele leer stehende Ladenlokale“, sagt Behner, ohne zu verschweigen, dass andere Städte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Ein zentraler Ansatz des ISEK: die Beteiligung der Öffentlichkeit. Klar ist: Nicht von heute auf morgen wird neues Leben in die zahlreichen leer stehenden Ladenlokale einziehen.

Kaum Gebäude im Besitz der Stadt

Gleichzeitig macht Behner deutlich: „Wir werden nie wieder den Einzelhandel in Innenstädten haben wie noch vor 30 Jahren.“ Die Handlungsmöglichkeiten der Stadt sind dann auch beschränkt. So sei die ehemalige Goldschmiede das einzige Gebäude, das der Stadt gehört. Man hätte schon vor Jahrzehnten damit beginnen müssen, Häuser oder Geschäfte zu erwerben für einen größeren Einfluss der Kommune. Und mittlerweile haben sich die Finanzen der Stadt noch mal ein ordentliches Stück verschlechtert. „Dennoch müssen wir uns Gedanken machen.“ Die Stadt wolle nicht, dass die leer stehenden Immobilien verkommen.

Citymanager Kevin Wallimann erarbeitet ein Leerstandskataster, auch um weitere Chancen für die Zwischennutzung von leer stehenden Läden zu erfassen. Ein Ergebnis davon kann man schon im Schaufenster des ehemaligen Modeladens Harlekins sehen. Dort ist der Betzdorfer Geschichtsverein dabei, einen Teil als Ausstellungsfläche zu nutzen. Bald kommt laut Bürgermeister Brenner noch ein Fernseher dazu, auf dem in Endlosschleife historische Bilder der Stadt gezeigt werden. Für solche Aktionen ist man allerdings auf das Wohlwollen der Gebäudebesitzer angewiesen.

Bürger, die sich an der Verschönerung der Stadt beteiligen wollen, sind dazu aufgerufen, sich bei Citymanager Kevin Wallimann zu melden per Mail an kevin.wallimann@ betzdorf.de